Max Hodak, de mede-oprichter van Neuralink, verlaat het bedrijf. Dat heeft hij in een tweet meegedeeld. Hij richtte de start-up samen met Elon Musk op om interfaces te bouwen tussen het brein en computers.

Het is niet duidelijk waarom Hodak nu de deur achter zich dichttrekt. 'Ik ben al een paar weken niet meer bij Neuralink', schrijft hij. 'Ik heb er veel geleerd en blijf een grote supporter van het bedrijf! Op naar nieuwe dingen.'

Neuralink maakt brein-machine interfaces die tot nu toe de vorm aannemen van een reeks electrodes of, in een prototype, een chip die in de hersenen wordt ingeplant. Het bedrijf heeft onder meer een video gemaakt van een aap met zo'n chip die, volgens Neuralink, een cursor op een computerscherm kan verplaatsen met zijn gedachten.

Hodak richtte Neuralink vijf jaar geleden op met Elon Musk, de miljardair achter onder meer Tesla en SpaceX. Die laatste stak ook enkele miljoenen van zijn eigen geld in de start-up.

