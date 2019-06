Een topman van Samsung's schermdivisie zegt dat de belangrijkste problemen met het vouwbare scherm zijn opgelost. Het toestel kan weer op de markt komen.

Een concrete lanceerdatum is er nog niet, maar Samsung is wel klaar om de Galaxy fold weer uit te brengen. Dat zegt Kim Seong-cheol, vicepresident van Samsung Display op een conferentie in Seoul. Aldus de Koreaanse zakenkrant The Korea Herald. Samsung Display is het dochterbedrijf van de elektronicareus die het vouwbare scherm levert.

"De meeste schermproblemen zijn opgelost en de Galaxy Fold is klaar om op de markt te komen," aldus Kim Seong-cheol.

Samsung pakte enkele maanden geleden uit met de Galaxy Fold, de eerste smartphone met een opvouwbaar scherm. Maar vlak voor de lancering in mei werd het toestel op het laatste nippertje tegengehouden nadat bij de eerste reviews verschillende gebreken rond het scherm naar boven kwamen.

Wanneer de telefoon weer op de markt komt is nog niet bekend. Dat dat al in juli zou zijn, wordt echter ontkent door Samsung. Ook Huawei heeft intussen haar vouwbaar toestel, de Mate X, uitgesteld van juni naar september. Al wijst het bedrijf daar vooral naar certificeringstesten met operatoren die deze zomer worden afgerond.

Data News kon vlak voor de lancering even aan de slag met de Fold. De foto's en video's daarvan kan je hier bekijken.