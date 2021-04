Chipspecialist Melexis ziet de cijfers voor 2021 rooskleuriger in na het eerste kwartaal waarin de omzet groeide zoals verwacht. Het bedrijf profiteert van de toename van het gebruik van halfgeleiders in auto's, klinkt het bij de publicatie van de kwartaalcijfers.

De omzet ging tegenover een jaar eerder 13 procent hoger tot 155,6 miljoen euro. Melexis haalt zo net de onderkant van de vork (155-160 miljoen euro) die het uitgezet had. De hogere vraag dreef de omzet op, al wogen de wisselkoers van de dollar en 'de verlengde doorlooptijden en aanhoudende problemen in elke stap van de toeleveringsketen' negatief door. Wereldwijd zijn er voor allerlei toepassingen tekorten aan chips door de hoge vraag.

De brutowinst steeg 17 procent tot 65,3 miljoen euro, netto was er een toename met 34 procent tot 27,8 miljoen euro. Het bedrijf van CEO Françoise Chombar trekt alvast de verwachtingen voor boekjaar 2021 op. Zo gaat Melexis uit van een omzetgroei van 22 tot 25 procent, tegenover 15 tot 20 procent groei voordien.

Lees ook: Autoproductie ondervindt wereldwijd hinder door tekort aan chips

Ook verwacht het bedrijf meer winst, met een bedrijfsmarge van 21 procent. Tot nu was dat 19 procent. 'We blijven structureel genieten van het sterke momentum van nieuwe producten en de groei van het aantal halfgeleiders in wagens', zegt CEO Chombar in het persbericht. 'Gezien de vraag blijft stijgen en tekorten in de industrie aanhouden, bestaat een van de grootste uitdagingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden erin de toegenomen vraag en het beperkte aanbod op elkaar af te stemmen. Op basis van onze huidige orderportefeuille is het nu meer waarschijnlijk geworden dat de omzet in de tweede jaarhelft sterk zal blijven. Daarom hebben we onze omzetverwachting voor het volledige jaar aanzienlijk verhoogd.'

De omzet ging tegenover een jaar eerder 13 procent hoger tot 155,6 miljoen euro. Melexis haalt zo net de onderkant van de vork (155-160 miljoen euro) die het uitgezet had. De hogere vraag dreef de omzet op, al wogen de wisselkoers van de dollar en 'de verlengde doorlooptijden en aanhoudende problemen in elke stap van de toeleveringsketen' negatief door. Wereldwijd zijn er voor allerlei toepassingen tekorten aan chips door de hoge vraag. De brutowinst steeg 17 procent tot 65,3 miljoen euro, netto was er een toename met 34 procent tot 27,8 miljoen euro. Het bedrijf van CEO Françoise Chombar trekt alvast de verwachtingen voor boekjaar 2021 op. Zo gaat Melexis uit van een omzetgroei van 22 tot 25 procent, tegenover 15 tot 20 procent groei voordien. Ook verwacht het bedrijf meer winst, met een bedrijfsmarge van 21 procent. Tot nu was dat 19 procent. 'We blijven structureel genieten van het sterke momentum van nieuwe producten en de groei van het aantal halfgeleiders in wagens', zegt CEO Chombar in het persbericht. 'Gezien de vraag blijft stijgen en tekorten in de industrie aanhouden, bestaat een van de grootste uitdagingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden erin de toegenomen vraag en het beperkte aanbod op elkaar af te stemmen. Op basis van onze huidige orderportefeuille is het nu meer waarschijnlijk geworden dat de omzet in de tweede jaarhelft sterk zal blijven. Daarom hebben we onze omzetverwachting voor het volledige jaar aanzienlijk verhoogd.'