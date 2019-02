Merkel legt de bewijslast bij Huawei

Duits bondskanselier Angela Merkel sprak tijdens een bezoek aan de universiteit van Tokio over het debat dat in Duitsland gaande is over het al dan niet toelaten van Huawei-apperatuur voor 5G-netwerken. Daarbij vertelde ze dat veiligheid belangrijk is als bedrijven in Duitsland actief willen zijn en maakte ze duidelijk dat de Chinese overheid geen toegang mag hebben tot de data die door Chinese producten verzameld wordt.

Duitsland heeft geen bewijs dat Huawei achterpoortjes inbouwt om gegevens te kunnen doorspelen aan de Chinese overheid. Merkel lijkt de bewijslast nu om te draaien: het bedrijf moet aantonen dat het níét samenwerkt met de Chinese overheid.

Later deze maand zal de telecomlobby zich op het Mobile World Congress in Barcelona beraadslagen over Huawei. Deutsche Telekom heeft al gezegd dat het bannen van Huawei-apparatuur de uitrol van nieuwe diensten meteen twee tot drie jaar zal vertragen.

Volgens bronnen van Reuters zou intussen ook de Europese Commissie een verbod op Huawei's netwerkapparatuur voor 5G overwegen.