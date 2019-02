Telecomlobby wil crisisvergadering over Huawei

GSMA is de sectorvereniging voor vrijwel alle spelers in het mobiele landschap, van toestelmakers en operatoren tot IoT-bedrijven en autofabrikanten. Het plan is om later deze maand, in de marge van het Mobile World Congress, een vergadering te houden over Huawei. Dat bevestigt een woordvoerder aan Reuters. Volgens bronnen van Reuters zou intussen ook de Europese Commissie een ban van Huawei's netwerkapparatuur voor 5G overwegen.

Wat er concreet zal worden gevraagd of gezegd is niet duidelijk, maar de vergadering wijst wel op de ernst van de situatie. Huawei is na Samsung de grootste gsm-fabrikant ter wereld en levert in verschillende landen, waaronder België, 4G-netwerken en binnenkort ook 5G-apparatuur. Daarin is het een concurrent van onder meer Ericsson en Nokia.

Dat wordt al jaren, maar vooral sinds het afgelopen jaar, bemoeilijkt door de VS dat telkens suggereert dat Huawei achterpoortjes inbouwt om China te laten spioneren, en dat Chinese bedrijven er moeten meewerken met de overheid voor zulke spionage.

Zowel de Chinese overheid als Huawei hebben die beschuldigingen telkens ontkent. Ook heeft de VS nog nooit bewijs geleverd dat zulke spionage gebeurt. Dat de VS via Amerikaanse bedrijven andere landen, inclusief bondgenoten, in de gaten houdt, is dan weer wel al meermaals aangetoond.

Niet alle operatoren volgen de teneur vanuit de VS. Onder meer in Duitsland zegt men geen bewijs te vinden van mogelijke spionage. Ook Deutsche Telekom heeft al gezegd dat het bannen van Huawei-apparatuur de uitrol van nieuwe diensten meteen twee tot drie jaar zal vertragen.