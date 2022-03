Facebook-moeder Meta zou een consultancyfirma betaald hebben om een campagne op te zetten tegen TikTok. Saillant detail: veel van de 'gevaren' die het bedrijf over TikTok bovenhaalde, zouden hun oorsprong hebben op Facebook zelf.

Meta, moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, houdt traditioneel de concurrentie op afstand door ze over te kopen of te kopiëren (in het geval van Snapchat). Bij TikTok, dat de laatste maanden enorm populair is geworden, lijkt dat niet te lukken. Daarom huurde de techgigant de diensten in van Targeted Victory, een consultancybureau dat in de VS vooral werk doet voor de Republikeinse partij, zo schrijft de krant The Washington Post.

Bedoeling was een campagne op te zetten die de publieke opinie tegen TikTok moest keren, en hen ervan moest overtuigen dat de sociale media app een gevaar is voor kinderen. Dat zegt de krant op basis van interne e-mails. Het idee moest zijn dat, hoewel Meta vaak kritiek kreeg, TikTok het 'echte gevaar' was, ook al omdat de app zijn oorsprong buiten de VS had.

Gevaarlijke trends

Het consultancybedrijf zou dat doen door in media verhalen in te verf te zetten over mogelijk gevaarlijke trends op TikTok. De negatieve verhalen die uitkwamen, werden daarbij ook nog eens op sociale media opgeblazen, en de consultants gingen lobbyen bij lokale politici om actie te ondernemen tegen TikTok, altijd vanuit het idee dat ze zo kinderen zouden beschermen.

Targeted Victory zegt aan de krant dat het voor Facebook gewerkt heeft, maar wil niet over de inhoud reageren. Meta, van zijn kant, reageert dat het vindt dat alle platformen in de gaten moeten worden gehouden, en dat het zich zorgen maakt over de berichtgeving over TikTok.

Ironie

Sociale media zoals TikTok hebben een belangrijke invloed op hun publiek, en op de filmpjessite weert inderdaad desinformatie rond, niet in het minst rond de oorlog in Oekraïne momenteel. Dat neemt echter niet weg dat het bijzonder ironisch is dat uitgerekend Meta een campagne over het gevaar ervan voor kinderen opzet. Rond de tijd dat Targeted Victory verhalen ging sprokkelen, maakte klokkenluider Frances Haugen bijvoorbeeld bekend dat Meta-dochter Instagram uit eigen onderzoek wist dat het een sterk negatieve invloed kon hebben op het zelfbeeld van tienermeisjes tot eetstoornissen en zelfmoordneigingen toe. En dat het dus niet genoeg deed om kinderen te beschermen.

Ook niet onbelangrijk. Veel van de 'trends' waarop Targeted Victory d campagne baseerde waren niet echt. Minstens een deel ervan, waaronder een 'uitdaging' om je leerkracht te slaan, bleken niet zozeer gebaseerd op TikTok-trends, als op foute geruchten die het consultancybedrijf vond... op Facebook.

