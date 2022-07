Het moederbedrijf ziet definitief af van de bouw in het Nederlandse dorp, nadat onder meer actievoerders en de Nederlandse Tweede Kamer daartoe hadden opgeroepen.

Het datacentrum van Facebook moest het grootste van Nederland worden, neergepoot in het toeristische stadje Zeewolde. Initieel kon het techbedrijf daarvoor op de steun van de gemeenteraad rekenen, maar bij de laatste verkiezingen wonnen tegenstanders van het datacentrum, waardoor die steun wegsmolt. Er waren onder meer vragen over stroomgebruik en restwarmte, en over de maatschappelijke opbrengst. Die kritiek zwol tot op nationaal niveau aan, waarbij het Nederlandse parlement zich ook over de zaak begon uit te spreken.

In maart schortte Meta haar plannen voor het datacentrum al voorlopig op, maar nu wordt dat besluit dus definitief. Volgens het bedrijf is een datacenter in Zeewolde 'niet de juiste investering'. De zaak toont aan hoe moeilijk het is voor techgiganten om in de huidige omstandigheden giga-datacenters te bouwen. De vrees voor stroomtekorten en milieuschade speelt daarbij steeds vaker een rol.

