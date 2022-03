Het Amerikaanse techbedrijf Meta gaat voorlopig niet verder met de plannen voor een datacenter in Zeewolde, in Nederland. De plannen van het moederbedrijf van Facebook en Instagram konden op veel weerstand rekenen.

Meta zegt nu dat die 'huidige omstandigheden' hebben geleid tot het stopzetten van de plannen. Het bedrijf geeft aan 'een goede buur' te willen zijn en dat steun van de lokale gemeenschap dus onontbeerlijk is.

Het datacentrum, dat het grootste van Nederland moest worden, kon op steun van de gemeenteraad van Zeewolde rekenen. Tegenstanders wonnen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen echter, waardoor die steun wegsmolt. De tegenstanders maakten zich zorgen dat de maat van het datacentrum niet bij een dorp als Zeewolde zou passen. Ook het grote stroomverbruik was een heikel punt voor critici, net als de vraag of de restwarmte wel goed gebruikt kan worden. Voorstanders wezen juist op extra banen en meer belastingopbrengsten.

Dat Zeewolde instemde met een wijziging van het bestemmingsplan betekende sowieso nog niet dat de bouw van het datacentrum kon beginnen. Daarvoor had Meta ook nog vergunningen van de gemeente en provincie nodig. Bovendien is een deel van het land waarop het datacenter gebouwd zou worden in bezit van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat had duurzaamheidseisen gesteld voor het gebruik ervan voordat tot een eventuele verkoop zou worden overgegaan.

