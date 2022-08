Het moederbedrijf van Facebook zegt dat het een Russische propaganda-operatie heeft stopgezet op haar platformen. Al zegt het zelf dat het om een weinig gesofisticeerde actie ging.

Sinds april heeft Meta zo'n duizend accounts op Instagram en 45 accounts op Facebook weggehaald die vermoedelijk vanuit Rusland werden aangestuurd, in totaal werden ze gevolgd door zo'n 49.000 mensen. Dat is relatief weinig en volgens Meta zijn er geen aanwijzingen dat hun berichten impact kregen of viraal gingen.

Volgens Meta gaat het om nepaccounts beheerd door mensen die in het verleden deel uitmaakten van het Internet Research Agency, de groep gelinkt aan het Kremlin die de afgelopen jaren desinformatie en Russische propaganda verspreidde.

In dit geval ging het onder meer om reacties onder video's. Zo kreeg een video van actrice Angelina Jolie over de Russische invasie in Oekraïne reacties waar de groep claimt dat Rusland humanitaire hulp stuurt naar het land tegen 'lokale nazi's' die burgers gegijzeld houden.

Imagoverbetering

Maar het gaat dus niet om een effectieve campagne zoals in 2016. Toen slaagde Rusland er in om met desinformatie en nepaccounts om de stembusgang in de VS te beïnvloeden wat vermoedelijk er mee voor zorgde dat Donald Trump verkozen raakte.

Dat Facebook nu uitpakt met het tegenhouden van een weinig invloedrijke campagne is dan ook vooral belangrijk voor het imago van Facebook zelf. Na de verkiezing van Trump ontkende het eerst dat er Russische beïnvloeding was op Facebook, om nadien toch te moeten toegeven dat dat het geval was.

In de jaren nadien beloofde Facebook beterschap waarbij het bij verkiezingen in grote landen of regio's (VS, Brazilië, de EU...) beloofde beter op te letten op zulke pogingen.

Maar in realiteit slaagt Facebook ondanks miljarden dollars winst en jaren ervaring er niet in om gevaarlijke propaganda voldoende weg te houden. Wie als man op facebook zit, krijgt soms dagelijks seksueel getinte berichtverzoeken van spambots bijvoorbeeld.

Zelfs als Facebook de content expliciet moet goedkeuren gaat het fout. Begin deze week raakte bekend dat bij een test met twintig advertenties waar werd opgeroepen tot verkrachting, onthoofding en ander geweld in Kenia, maar liefst 19 van de advertenties werden goedgekeurd. Meta zegt bij zo'n meldingen steevast dat het niet onfeilbaar is, maar wel stappen neemt. Een excuus dat het al jaren hanteert wanneer er ongepaste dingen gebeuren op haar platform.

Maar soms wordt er ook expliciet ingegrepen om desinformatie toe te laten. Zo raakte vorige jaar bekend dat de account van complotdenker Alex Jones volgens de regels van Facebook moest worden verbannen. Jones werd deze week veroordeeld voor het beweren dat de schietpartij in Sandy Hook in 2012 opgezet spel was, waarbij de ouders werden belaagd door zijn aanhangers. Maar Zuckerberg zelf kwam daarbij tussenbeide om de man een hand boven het hoofd te houden.

