Facebook-moederbedrijf Meta Platforms komt nog deze maand met een virtual reality-headset voor zakelijke gebruikers. De Meta Quest Pro heeft een krachtiger chip dan de op gamers gerichte Quest 2-bril en gaat 1.800 euro kosten.

De nieuwe bril zou dankzij de Snapdragon XR2+ processor de helft krachtiger zijn dan de Quest 2 en wordt compleet geleverd met twee controllers en een oplaaddock. Met een resolutie van 2.160 x 2.60 pixels per oog biedt de Quest Pro ook wat meer scherpte. Aan boord zijn niet minder dan tien sensoren. Andere specificaties zijn de batterij van 5.000mAh, 12 GB werkgeheugen en de opslagcapaciteit van 256 GB.

Lees ook: Meta moet medewerkers smeken eigen metaverse te gebruiken

Een aantal functies van de 'zakelijke headset' is gericht op vergaderen. Zo kan de bril via speciale camera's je gezichtsuitdrukkingen en oogbewegingen (eye tracking) registreren en deze toepassen op je avatar, waardoor gesprekken in virtual reality realistischer en dus persoonlijker zouden moeten voelen.

Samenwerkingen

Dankzij een samenwerking met Microsoft wil Meta de productiviteitstools van Microsoft naar Quest-apparaten en Meta-werkervaringen brengen. Het gaat dan onder meer om Microsoft Teams 'immersive meeting experiences', Microsoft Windows 365 voor Quest, Microsoft 365 'app experiences', Microsoft Teams/Workrooms-integratie, Meta Avatars in Teams, en Azure Active Directory-ondersteuning voor Quest.

Er komt ook een samenwerking met Accenture, waarmee bedrijven hun personeel via de Quest Pro sneller kunnen laten kennismaken met toekomstige manieren van werken.

Het nieuwe gadget van Meta Platforms is vanaf 25 oktober verkrijgbaar.

© Meta

De nieuwe bril zou dankzij de Snapdragon XR2+ processor de helft krachtiger zijn dan de Quest 2 en wordt compleet geleverd met twee controllers en een oplaaddock. Met een resolutie van 2.160 x 2.60 pixels per oog biedt de Quest Pro ook wat meer scherpte. Aan boord zijn niet minder dan tien sensoren. Andere specificaties zijn de batterij van 5.000mAh, 12 GB werkgeheugen en de opslagcapaciteit van 256 GB.Een aantal functies van de 'zakelijke headset' is gericht op vergaderen. Zo kan de bril via speciale camera's je gezichtsuitdrukkingen en oogbewegingen (eye tracking) registreren en deze toepassen op je avatar, waardoor gesprekken in virtual reality realistischer en dus persoonlijker zouden moeten voelen.Dankzij een samenwerking met Microsoft wil Meta de productiviteitstools van Microsoft naar Quest-apparaten en Meta-werkervaringen brengen. Het gaat dan onder meer om Microsoft Teams 'immersive meeting experiences', Microsoft Windows 365 voor Quest, Microsoft 365 'app experiences', Microsoft Teams/Workrooms-integratie, Meta Avatars in Teams, en Azure Active Directory-ondersteuning voor Quest.Er komt ook een samenwerking met Accenture, waarmee bedrijven hun personeel via de Quest Pro sneller kunnen laten kennismaken met toekomstige manieren van werken.Het nieuwe gadget van Meta Platforms is vanaf 25 oktober verkrijgbaar.