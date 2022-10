Horizon Worlds, het metaverse platform waarmee Facebook, ondertussen Meta, zijn toekomst wil verzekeren, lijkt een bezoekersprobleem te hebben. Zelfs de mensen die het bouwen, zouden het niet willen gebruiken.

Dat moet blijken uit interne memo's van Vishal Shah, Meta's vp voor het Metaverse, die werden ingekeken door techsite The Verge. Daarin meldt Shah dat de app lijdt onder kwaliteitsproblemen en dat zelfs het team dat de app bouwt, het amper gebruikt.

Horizon Worlds is Meta's virtual reality platform. In de digitale wereld moet je kunnen rondlopen, babbelen en simpele spelletjes spelen. U kent de app misschien echter vooral van de memes over Mark Zuckerberg, die in een Facebook-postje een eigen Horizon Worlds avatar postte met beeldvorming die doet denken aan games uit de beginjaren 2000. Of van de problemen met aanranding die vroege testers van de eerste bèta tegenkwamen.

Bruikbaar

De app kan dus wel wat werk gebruiken, en Shah schrijft dat feedback die het bedrijf krijgt voornamelijk draait om stabiliteit van de software, bugs en meer. 'Voordat we een ervaring kunnen maken die geweldig is en mensen bij ons houdt, moet ze eerst bruikbaar en goed gemaakt zijn', aldus Shah. Hij stelt voor dat medewerkers minstens een keer per week zelf gebruik maken van het metaverse, iets wat volgens de interne dashboards blijkbaar niet gebeurt.

Techgigant Facebook herdoopte zich vorig jaar, na een hele reeks schandalen, om tot Meta. Het ogenschijnlijke doel van topman Mark Zuckerberg was om daarmee de focus te leggen op het 'metaverse', een virtuele sociale ervaring. Het bedrijf pompt sindsdien miljoenen in virtual reality apps, waaronder het sociale platform Horizon Worlds, maar ook Horizon Venues en Workrooms, respectievelijk voor evenementen en vergaderingen. Die apps gingen eerder dit jaar voor betatesters open en kregen onder meer kritiek op hun 'graphics', maar ook op de werking en een algemeen gebrek aan 'leuke dingen om te doen'. De verantwoordelijke voor deze platformen het voorbije jaar, Vivek Sharma, stapte eind augustus op bij Meta. Zijn rol wordt sinds september overgenomen door Shah.

