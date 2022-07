Meta klaagt man aan voor kopiëren van Instagram-profielen

De eigenaar van de zogeheten kloonsite MyStalk is aangeklaagd door Meta. Het moederbedrijf van Instagram en Facebook stelt dat de man via geautomatiseerde Instagram-accounts ongevraagd gegevens van 350.000 mensen heeft verzameld, waaronder foto's en video's. Ook een leverancier van software waarmee dergelijke data kan worden verzameld - Octopus - is door Meta voor de rechter gedaagd.

© Getty Images