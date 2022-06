De pas opgestapte topvrouw van Meta zou de afgelopen jaren bedrijfsmiddelen hebben gebruikt voor eigen belang. Daarom wordt ze intern al sinds vorig jaar onderzocht.

Volgens de Wall Street Journal onderzoeken advocaten van Facebook-moederbedrijf Meta al sinds afgelopen herfst de activiteiten van Sheryl Sandberg, de COO van Meta die begin juni na veertien jaar haar vertrek (dit najaar) aankondigt.

De zakenkrant sprak met verschillende bronnen. Volgens hen zou Sandberg medewerkers van Meta hebben laten werken voor haar eigen stichting, lean in. Ook zou dat zijn gebeurd voor het schrijven en promoten van haar tweede boek.

Mogelijk heeft dat intern onderzoek meegespeeld in de keuze voor het vertrek van Sandberg. Al blijft het bij speculatie. De afgelopen weken werd ook gespeculeerd dat de rol van Sandberg ging verkleinen naarmate het bedrijf meer focust op de metaverse, maar ook dat heel wat zaken die zorgden voor schandalen onrechtstreeks het gevolg waren van haar beleid.

De enige reden is het waarschijnlijk niet, gezien sommige praktijken al langer bekend waren. Sandberg kreeg in 2018 bijvoorbeeld nog de uitdrukkelijke steun van de raad van bestuur nadat ze een intern onderzoek voerde naar miljardair George Soros. Dat kwam er nadat hij kritisch was voor Facebook in een speech.

Tegelijk is het bedrijf wel vaker enorm flexibel voor de persoonlijke obstakels van haar topmensen. Zo betaalde Facebook eerder ook 106 miljoen euro 'te veel' aan regulator FTC om het Cambridge Analytica schandaal te schikken, maar daarbij ook CEO Mark Zuckerberg persoonlijk buiten schot te houden.

Volgens de Wall Street Journal onderzoeken advocaten van Facebook-moederbedrijf Meta al sinds afgelopen herfst de activiteiten van Sheryl Sandberg, de COO van Meta die begin juni na veertien jaar haar vertrek (dit najaar) aankondigt.De zakenkrant sprak met verschillende bronnen. Volgens hen zou Sandberg medewerkers van Meta hebben laten werken voor haar eigen stichting, lean in. Ook zou dat zijn gebeurd voor het schrijven en promoten van haar tweede boek.Mogelijk heeft dat intern onderzoek meegespeeld in de keuze voor het vertrek van Sandberg. Al blijft het bij speculatie. De afgelopen weken werd ook gespeculeerd dat de rol van Sandberg ging verkleinen naarmate het bedrijf meer focust op de metaverse, maar ook dat heel wat zaken die zorgden voor schandalen onrechtstreeks het gevolg waren van haar beleid.De enige reden is het waarschijnlijk niet, gezien sommige praktijken al langer bekend waren. Sandberg kreeg in 2018 bijvoorbeeld nog de uitdrukkelijke steun van de raad van bestuur nadat ze een intern onderzoek voerde naar miljardair George Soros. Dat kwam er nadat hij kritisch was voor Facebook in een speech.Tegelijk is het bedrijf wel vaker enorm flexibel voor de persoonlijke obstakels van haar topmensen. Zo betaalde Facebook eerder ook 106 miljoen euro 'te veel' aan regulator FTC om het Cambridge Analytica schandaal te schikken, maar daarbij ook CEO Mark Zuckerberg persoonlijk buiten schot te houden.