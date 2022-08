Het gaat om een groepsrechtszaak die werden aangespannen tegen Facebook in de nasleep van het schandaal rond politieke advertenties.

Facebook-moeder Meta heeft een schikking getroffen in een groepsrechtszaak rond het Cambridge Analytica-schandaal. In de zaak waren zowel CEO Mark Zuckerberg als ex-COO Sheryl Sandberg en huidig COO Javier Olivan opgeroepen. Zij zouden de komende maand moeten getuigen. Meta maakt niet bekend hoeveel het betaalt om de zaak nu te sluiten.

Het dataschandaal rond Cambridge Analytica werd in 2018 door media uitgebracht. Het marketingbureau Cambridge Analytica had in 2015 via onder meer muziekquizjes op Facebook data van gebruikers en al hun vrienden opgeslurpt met de bedoeling hen politiek te profileren. Het bedrijf zou zo 87 miljoen profielen in handen hebben gekregen en die onder meer gebruikt hebben voor de verkiezingscampagne van Donald Trump in 2016 en in de aanloop van het Brexit-referendum.

Meta betaalde eerder al vijf miljard dollar boete aan de Amerikaanse Federal Trade Commission, in een privacyschikking met de regulator over dezelfde zaak. De zaak die deze week werd geschikt is een groepsrechtszaak, aangespannen in naam van een reeks Amerikaanse Facebook-gebruikers.

