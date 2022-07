Mark Zuckerberg zal, samen met enkele van zijn directeuren, in de rechtbank aan de tand worden gevoeld over het Cambridge Analytica datalek.

De CEO van Meta, Mark Zuckerberg, wordt in september in de rechtbank verwacht om te getuigen over de Cambridge Analytica zaak. Ook huidig COO Sheryl Sandberg, die later dit jaar bij het bedrijf vertrekt, zal verhoord worden, net als haar opvolger, Javier Olivan, huidig chief growth officer.

Het dataschandaal rond Cambridge Analytica werd in 2018 door media uitgebracht. Het marketingbureau Cambridge Analytica had in 2015 via onder meer muziekquizjes op Facebook data van gebruikers en al diens vrienden opgeslurpt met de bedoeling hen politiek te profileren. Het bedrijf zou zo 87 miljoen profielen in handen hebben gekregen en die onder meer gebruikt hebben voor de verkiezingscampagne van Donald Trump in 2016.

Datalek

Het gaat om een groepsrechtszaak tegen het bedrijf Facebook (ondertussen hernoemd naar Meta) die in 2018 in de staat Californië werd gestart over het misbruik van persoonlijke gegevens. De verhoren zullen achter gesloten deuren plaatsvinden. Voor de rechtbank is het zaak om uit te vissen welke beschermingsmaatregelen Facebook op dat moment had om gevoelige data van gebruikers af te schermen, en hoe het kon dat zo'n groot aantal gegevens werd buitgemaakt. Ook is het de vraag waarom Facebook schijnbaar al in 2015 wist dat er data gelekt was, maar de volgende drie jaar niets met die informatie deed.

Het is overigens een van meerdere rechtszaken rond het schandaal. In mei werd in Washington DC nog een zaak gestart tegen Zuckerberg zelf. De openbaar aanklager zegt daar bewijs te hebben dat Zuckerberg persoonlijk deelnam aan het beslissingsproces dat het schandaal mogelijk maakte. Facebook trof in 2019 ook al een schikking met de Amerikaanse handelsregulator over de zaak. Het betaalde daar vijf miljard dollar voor.

De CEO van Meta, Mark Zuckerberg, wordt in september in de rechtbank verwacht om te getuigen over de Cambridge Analytica zaak. Ook huidig COO Sheryl Sandberg, die later dit jaar bij het bedrijf vertrekt, zal verhoord worden, net als haar opvolger, Javier Olivan, huidig chief growth officer.Het dataschandaal rond Cambridge Analytica werd in 2018 door media uitgebracht. Het marketingbureau Cambridge Analytica had in 2015 via onder meer muziekquizjes op Facebook data van gebruikers en al diens vrienden opgeslurpt met de bedoeling hen politiek te profileren. Het bedrijf zou zo 87 miljoen profielen in handen hebben gekregen en die onder meer gebruikt hebben voor de verkiezingscampagne van Donald Trump in 2016.Het gaat om een groepsrechtszaak tegen het bedrijf Facebook (ondertussen hernoemd naar Meta) die in 2018 in de staat Californië werd gestart over het misbruik van persoonlijke gegevens. De verhoren zullen achter gesloten deuren plaatsvinden. Voor de rechtbank is het zaak om uit te vissen welke beschermingsmaatregelen Facebook op dat moment had om gevoelige data van gebruikers af te schermen, en hoe het kon dat zo'n groot aantal gegevens werd buitgemaakt. Ook is het de vraag waarom Facebook schijnbaar al in 2015 wist dat er data gelekt was, maar de volgende drie jaar niets met die informatie deed. Het is overigens een van meerdere rechtszaken rond het schandaal. In mei werd in Washington DC nog een zaak gestart tegen Zuckerberg zelf. De openbaar aanklager zegt daar bewijs te hebben dat Zuckerberg persoonlijk deelnam aan het beslissingsproces dat het schandaal mogelijk maakte. Facebook trof in 2019 ook al een schikking met de Amerikaanse handelsregulator over de zaak. Het betaalde daar vijf miljard dollar voor.