Een belangrijke stap voor Parallels Desktop, de software waarmee Mac-gebruikers op hun computer met Windows en andere besturingssystemen kunnen werken. Microsoft heeft het VM-programma geautoriseerd om Windows 11 Pro en Enterprise te laten draaien op Macs met een Apple Silicon-processor. 'Zo kunnen IT-beheerders medewerkers voortaan zorgeloos Windows 11 op Arm-architectuur laten draaien', klinkt het.

'Bij Alludo (het moederbedrijf van onder meer Parallels en Corel) geloven we dat alle werknemers de vrijheid en flexibiliteit moeten hebben om te kiezen waar, wanneer en hoe ze hun werk het beste kunnen uitvoeren', stelt Prashant Ketkar, Chief Technology & Product Officer. 'Wij zijn er trots op dat we nu Arm-versies van Windows in virtuele omgevingen kunnen laten draaien op de nieuwste Mac-systemen met de M-serie chips van Apple.'

De nieuwste versie van Parallels Desktop for Mac is geoptimaliseerd voor de meest recente Mac-computers met Apple Silicon, inclusief de MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini en Mac Studio. Gebruikers kunnen (onder meer) het besturingssysteem Windows 11 eenvoudig installeren, terwijl een virtuele TPM-chip een hoog beveiligingsniveau garandeert.

