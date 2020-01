Microsoft heeft een tijdlang medewerkers de geluidsopnames van Skype en Cortana laten beluisteren zonder de nodige veiligheidsmaatregelen.

Dat geluidsopnames van uw slimme assistenten worden beluisterd, dat wist u al. Om de spraaktechnologie van bijvoorbeeld Alexa, Siri en Google Assistant te verbeteren, worden bepaalde fragmenten ook door menselijke medewerkers gecontroleerd.

Voor de fragmenten van Skype en Cortana gebeurde dat een tijdlang door externe medewerkers in gebouwen en met portalen die amper beveiligd waren. Dat schrijft de krant The Guardian. De krant sprak met medewerkers die de opnames vertaalden of uitschreven. Uit hun getuigenissen moet onder meer blijken dat werknemers amper gescreend werden, maar ook dat het webportaal waarop de werkten niet juist beveiligd was. Wachtwoorden werden bijvoorbeeld in 'plain tekst' naar gebruikers gestuurd. De portaal kon bovendien op de persoonlijke laptop van werknemers worden geopend. Daarnaast werkten enkele medewerkers, waaronder Britse en Amerikaanse gebruikers, vanuit China, waardoor de opnames over het streng gecontroleerde Chinese internet werden gestuurd.

Vorig jaar kwamen meerdere grote techbedrijven in opspraak toen aan het licht kwam dat de spraakassistenten van bijvoorbeeld Microsoft, Amazon, Apple en Google niet alleen elektronisch meeluisteren, enkele van de opnames worden ook nageluisterd door menselijke medewerkers. Onder meer Google en Apple boden daarop hun excuses aan en beloofden om gebruikers beter te informeren.

