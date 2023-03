De nieuwe door AI aangedreven versie van Microsofts zoekmachine lijkt in sneltempo te worden uitgerold. De AI zou bij de volgende update al naar de Windows 11 taakbalk komen.

Microsoft baseerde zijn Bing zoekrobot op ChatGPT, een generatieve AI die eind vorig jaar voor het eerst op het grote publiek werd losgelaten. Door snel met OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT samen te werken aan een eigen versie van de Bing robot waaraan je in natuurlijke taal vragen kunt stellen, wist Microsoft alvast grote concurrent Google in snelheid te nemen. Nu lijkt de techgigant de nieuwe chatbot ook snel naar verschillende platformen uit te rollen.

Zoals daar zijn: Windows 11. De vernieuwde Bing moet bij de volgende update ingebakken worden in het besturingssysteem. Momenteel kan je Bing AI al op de browser gebruiken, als je bent ingeschreven voor de preview. Er is een wachtlijst. De update zou alle gebruikers snel toegang geven tot de chatbot, rechtstreeks in de taakbalk. Je vraag daar intikken en op het 'Bing' icoon klikken moet je dan naar de Edge browser brengen waar je met de chatbot kunt interageren. De chatbot werd vorige week ook al gelanceerd in de smartphone-apps van Microsoft.

De AI van ChatGPT werd eind vorig jaar gelanceerd en zorgde meteen voor veel hype, maar ook kritiek. De chatbot beantwoord vragen op een meer 'natuurlijke' manier en kan bijvoorbeeld hele teksten schrijven. Maar hij verzint soms ook 'feiten'. Generatieve AI zoals deze chatbot is het nieuwe grote strijdterrein van techgiganten, met onder meer ook Google en Meta die hun eigen taalalgoritme op de markt willen zetten.

Microsoft baseerde zijn Bing zoekrobot op ChatGPT, een generatieve AI die eind vorig jaar voor het eerst op het grote publiek werd losgelaten. Door snel met OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT samen te werken aan een eigen versie van de Bing robot waaraan je in natuurlijke taal vragen kunt stellen, wist Microsoft alvast grote concurrent Google in snelheid te nemen. Nu lijkt de techgigant de nieuwe chatbot ook snel naar verschillende platformen uit te rollen. Zoals daar zijn: Windows 11. De vernieuwde Bing moet bij de volgende update ingebakken worden in het besturingssysteem. Momenteel kan je Bing AI al op de browser gebruiken, als je bent ingeschreven voor de preview. Er is een wachtlijst. De update zou alle gebruikers snel toegang geven tot de chatbot, rechtstreeks in de taakbalk. Je vraag daar intikken en op het 'Bing' icoon klikken moet je dan naar de Edge browser brengen waar je met de chatbot kunt interageren. De chatbot werd vorige week ook al gelanceerd in de smartphone-apps van Microsoft. De AI van ChatGPT werd eind vorig jaar gelanceerd en zorgde meteen voor veel hype, maar ook kritiek. De chatbot beantwoord vragen op een meer 'natuurlijke' manier en kan bijvoorbeeld hele teksten schrijven. Maar hij verzint soms ook 'feiten'. Generatieve AI zoals deze chatbot is het nieuwe grote strijdterrein van techgiganten, met onder meer ook Google en Meta die hun eigen taalalgoritme op de markt willen zetten.