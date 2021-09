Microsoft vernieuwt haar Surface gamma. Vijf nieuwe toestellen, één opgefrist toestel en een reeks accessoires zijn dit najaar en begin 2022 in België beschikbaar voor consumenten en/of zakelijke gebruikers.

Surface Pro 8

Deze 13 inch 2-in-1 is volgens Microsoft twee keer zo snel als de Pro 7 en heeft een 11e generatie Intel Core processor, twee Thunderbolt 4 aansluitingen en beschikt over 16 uur batterij. Achteraan vinden we een 10 megapixel 4K camera met Doby Atmos geluid, achteraan een 5 megapixel camera. Het is ook mogelijk om de Surface Slim Pen 2 te plaatsen en op te laden in het toestel.

Beschikbaar in België vanaf begin 2022 voor 1.249 euro.

Surface Pro 8 © Microsoft

Surface Laptop Studio

Deze 14,4 inch laptop/tablet combinatie kan in drie standen (station mode, stage mode en studiomode) staan, heeft ook plaats voor de Surface Slim Pen 2. Onder de motorkap vinden we de 11e generatie Intel Core H35 processor (i5 of i7 en respectievelijk 1742,9 gram of 1820,2 gram), 16 of 32 GB RAM. Grafisch vinden we hier een GeForce RTX 3050 Ti GPU met 4 GB grafisch geheugen.

Beschikbaar in België vanaf begin 2022 voor 1.799 euro.

Surface Laptop Studio © Microsoft

Surface Go 3

De lichtste 2-in-1 Surface (544 gram) is volgens Microsoft zestig procent sneller dan haar voorganger. Het toestel heeft een 10,5 inch scherm met aanpasbare staander.Er is een i3 chip (10e generatie) en zowel vooraan als achteraan een 1080p HD camera en optioneel LTE (4G). Onder de motorkap zit 4 of 8 gigabyte RAM.

Beschikbaar in België vanaf 5 oktober vanaf 439 euro.

Surface Go 3 © Microsoft

Surface Pro 7+

De Pro 7+ is geen nieuw toestel, maar was bij de lancering begin dit jaar enkel voor zakelijke gebruikers beschikbaar. Vanaf 5 oktober is het toestel ook voor consumenten te koop vanaf 949 euro.

Surface Pro X

Ook bij deze 2-in-1 met arm-chip geen grote veranderingen, maar voortaan wel een wifi-only optie (aanvankelijk ook met 4G-modem), met een startprijs vanaf 949 euro vanaf begin 2022 in ons land.

Surface Pro X © Microsoft

Surface Duo 2

Deze kleine tablet of grote telefoon combineert twee schermen en heeft tegenover zijn voorganger een groter scherm (5,8 inch enkel of 8,3 inch dubbel), betere (4449 mAh) batterij en camera en beschikt voortaan over 5G. Dichtgeklapt worden meldingen op de achterkant getoond.

Beschikbaar in België vanaf 15 november vanaf 1.649 euro.

Surface Duo 2 © Microsoft

Surface Duo 2 © Microsoft

Accessoires

De nieuwe surface-reeks komt ook met drie nieuwe accessoires. De Surface Slim Pen 2 heeft betere interactiefeedback en is voor 129,99 euro te koop vanaf 15 november (begin 2022 in Luxemburg).

Surface Slim Pen 2 © Microsoft

De Surface Adaptive Kit is en set hulpmiddeltjes, aanvankelijk voor slechtzienden, die de Surface kan aanpassen voor beter gebruiksgemak, beschikbaar begin 2022 voor 10,99 euro.

Surface Adaptive Kit © Microsoft

De Ocean Plastic Mouse is een muis die voor twintig procent uit gerecycleerd oceaanafval wordt gemaakt. Beschikbaar vanaf 5 oktober voor 27,99 euro.

Ocean Plastic Mouse © Microsoft

De Microsoft Modern USB-C Headset is, zoals de naam aangeeft, een lichte hoofdtelefoon die vanaf 30 september voor 61,99 euro te koop is.

Microsoft benadrukt in de marge van haar lancering dat alles klaar is voor Windows 11. Al is dat vrij voor de hand liggend gezien het besturingssysteem dezelfde tijd zal verschijnen als dat de toestellen in de rekken ligt. Wie alle Surface-producten in detail wil bekijken kan hier de presentaties en alle productfoto's van Microsoft bekijken. Ook zijn er factcheets te vinden met de verschillende hardwaredetails en opties van elk toestel.

