Microsoft heeft een compleet nieuwe versie van Edge uitgebracht. De software, beschikbaar voor Windows, macOS en de mobiele platformen iOS en Android, is voor het eerst gebaseerd op het Chromium-opensourceproject van Google.

De nieuwe browser is per onmiddellijk te downloaden voor Windows 7, 8/8.1 en 10. Daarnaast heeft Microsoft ook een versie voor macOS uitgebracht evenals een mobiele Edge-browser voor Android en iOS. Bepaalde versies van Edge op basis van Chromium waren sinds enkele maanden al beschikbaar in een bètaversie, maar nu gaat het om de eerste stabiele uitvoeringen van de browser. Chromium is de populaire opensource-engine die ook de basis vormt van de browsers Google Chrome, Vivaldi en Opera.

Op systemen met de oude Edge-browser wordt het programma, na het downloaden en installeren, automatisch vervangen door de nieuwe versie op basis van Chromium. Voorlopig is de browser nog niet binnen te halen via de Windows Update-methode. Microsoft deinst daar nog voor terug, omdat de nieuwe versie naast een andere engine ook heel wat nieuwe functies aan boord heeft. Het bedrijf laat de keuze daarom liever over aan de gebruiker zelf.

De overstap naar de Chromium-engine moet Edge niet alleen sneller maken, maar zorgt ook voor een grotere compatibiliteit met extensies en websites. Simpel gesteld: alles wat er goed uitziet met Google Chrome ('s werelds populairste browser), oogt ook prima in Edge. Voor bedrijven is er wel nog een speciale Internet Explorer-modus, die sites en webtools weergeeft en draait zoals de oude Microsoft-browser dat doet.

Microsoft voorzag de nieuwe browser ook van een InPrivate-modus, een functie die vergelijkbaar is met de Incognito-modus van Google Chrome en die gebruikers laat surfen zonder dat al hun handelingen worden gevolgd. Om de privacy nog verder te verbeteren heeft de browser ook een ingebakken bescherming tegen zogeheten trackers.

Het marktaandeel van Microsoft Edge bedraagt wereldwijd overigens nog maar 1,76 procent, volgens de recentste cijfers van PreciseSecurity.com. Chrome voor desktopcomputers heeft ongeveer 25 procent van de markt in handen, de Android-versie van Googles browser is met 33 procent veruit het populairst.

