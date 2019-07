Els Bellens is redactrice bij Data News.

Na stevige kritiek van channel partners, heeft Microsoft zijn plannen om gratis licenties af te schaffen terug opgeborgen.

Microsoft corporate vice president Gavriella Schuster maakt dat bekend in een blog op de site van het bedrijf. "Gezien jullie feedback, hebben we de beslissing genomen om alle geplande veranderingen terug te draaien die we eerder deze maand hadden aangekondigd rond interne gebruiksrechten en competentietijdlijnen", zo schrijft Schuster.

Het bedrijf kondigde eerder aan dat het zijn partnerprogramma wilde aanpassen en, in de praktijk, strenger en rendabeler maken. Onder meer het uitdelen van gratis interne licenties voor Gold en Silver partners, en ondernemingen die het Action Pack aankopen, werden daarin afgeschaft. Het zou ook moeilijker worden om Gold of Silver partner te worden. Dat zorgde voor consternatie bij die partners, die hun winstmarges zo serieus zouden zien slinken. Het lijkt er nu op dat Microsoft op de beslissing terugkomt.

Resellers en dienstenleveranciers, de zogeheten partnerbedrijven van Microsoft, mogen gratis de software van de techgigant gebruiken voor hun interne systemen, en om bijvoorbeeld eigen mensen op te leiden voordat ze als consultant bij klanten de software gaan installeren en configureren. Microsoft wilde die tegen 1 juli 2020 afschaffen, wat voor veel bedrijven een serieuze investering zou betekenen op zeer korte termijn.