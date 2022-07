Microsoft komt terug op een beslissing om standaard macro's die je van het internet haalt te blokkeren in Office, tenzij je hen expliciet toelaat. Dat vormt alvast een uitdaging voor beveiligers.

Begin dit jaar kondigde Microsoft aan dat het standaard macro's zou blokkeren, omdat ze vaak door criminelen gebruikt worden als achterdeur om een systeem binnen te geraken. Vooral oudere macro's geschreven in Visual Basic for Applications kunnen erg krachtig zijn en virussen worden al sinds 1999 via dit soort weg verspreid. In februari werden ze daarom standaard uitgezet voor Access, Excel, PowerPoint, Visio en Word. Macro's die meekwamen met een document van het internet werden geblokkeerd, tenzij je hen expliciet toeliet.

Nu lijkt Microsoft echter op dat besluit terug te komen. 'Op basis van feedback zijn we gestart met het terugdraaien van deze aanpassingen', aldus Microsoft in een antwoord op vragen van techsite Bleeping Computer. De rollback komt er enkele maanden na de initiële aanpassing en Microsoft lijkt er ook niet erg transparant over te communiceren, waardoor de beslissing best wat kritiek krijgt van verbolgen klanten. Voor beheerders van bedrijfssystemen is het zeker zaak om even de instellingen rond macro's na te kijken.

