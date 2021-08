Microsoft heeft voor het eerst een installatiebestand van Windows 11 vrijgegeven. Daarmee kunnen gebruikers eenvoudig het besturingssysteem op een nieuw toestel installeren.

Sinds de aankondiging van Windows 11 was er eind juni al een eerste preview build. Met de komst van Windows Insider Preview Build 22000.132 is er ook een ISO beschikbaar die zowel voor een upgrade als voor een volledig nieuwe installatie kan gebruikt worden. De ISO toont ook de nieuwe installatieprocedure van Windows 11.

Wie de ISO wil uitproberen moet zich inschrijven voor het Windows Insider Program en het installatiebestand vervolgens downloaden op de Windows Insider Preview Downloads pagina. Nadien kan je het bestand op een bootable usb-stick zetten en op een pc installeren.

Dit najaar

De definitieve versie van Windows 11 is officiëel voor eind dit jaar voorzien, al zijn er al aanwijzingen geweest dat het besturingssysteem al eind oktober of begin november zou verschijnen.

