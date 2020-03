Microsoft gaat enkele functies verwijderen uit Cortana, zijn slimme assistent in Windows 10. De downgrade moet het programma stroomlijnen en meer de nadruk leggen op productiviteit.

De functies die verdwijnen zijn voornamelijk smart-homefuncties zoals het afspelen van muziek, zo schrijft Microsoft in een blogpost. Gebruikers zullen Cortana nog wel kunnen aanspreken op hun smart-hometoestellen en luidsprekers, maar voortaan alleen nog via de apps voor iOS en Android. Ook zaken als een alarm of timerfunctie aansturen of het openen van apps blijven bestaan. Bedoeling is wel om de assistent vooral te laten inzetten voor productieve zaken als agenda's, to-do's en herinneringen. Cortana moet in die zin ook beter integreren in de Microsoft 365-kantoordiensten. Het wordt bovendien verplicht om in te loggen in een Microsoft account voordat je Cortana kan gebruiken.

Ook 'third party skills' verdwijnen. Dat zijn appjes die je voor Cortana kon downloaden en die door anderen gemaakt werden, een systeem dat bijvoorbeeld in concurrent Alexa wel populair was maar bij Microsoft minder in trek lijkt. Het lijkt er dan ook op dat Microsoft hier een stap terug zet en niet langer probeert om van Cortana een nieuwe Alexa te maken. De assistent werd daartoe uitgerold naar enkele luidsprekers en andere platformen, maar wist Amazons assistent (en Google Assistant) niet meteen te verslaan. Cortana wordt nu dus teruggeplooid naar die gebieden waar Microsoft zich comfortabel voelt: de desktop en de kantoorsuites.

Dat blijkt ook uit de aankondiging dat Cortana verdwijnt uit de Microsoft Launcher in Android, vanaf eind april. De veranderingen aan de desktop client van Cortana worden automatisch uitgevoerd in de volgende update voor Windows 10, eerst in de VS en later ook in de rest van de wereld.

Lees ook: Microsoft stopt met Cortana voor iOS en Android

De functies die verdwijnen zijn voornamelijk smart-homefuncties zoals het afspelen van muziek, zo schrijft Microsoft in een blogpost. Gebruikers zullen Cortana nog wel kunnen aanspreken op hun smart-hometoestellen en luidsprekers, maar voortaan alleen nog via de apps voor iOS en Android. Ook zaken als een alarm of timerfunctie aansturen of het openen van apps blijven bestaan. Bedoeling is wel om de assistent vooral te laten inzetten voor productieve zaken als agenda's, to-do's en herinneringen. Cortana moet in die zin ook beter integreren in de Microsoft 365-kantoordiensten. Het wordt bovendien verplicht om in te loggen in een Microsoft account voordat je Cortana kan gebruiken.Ook 'third party skills' verdwijnen. Dat zijn appjes die je voor Cortana kon downloaden en die door anderen gemaakt werden, een systeem dat bijvoorbeeld in concurrent Alexa wel populair was maar bij Microsoft minder in trek lijkt. Het lijkt er dan ook op dat Microsoft hier een stap terug zet en niet langer probeert om van Cortana een nieuwe Alexa te maken. De assistent werd daartoe uitgerold naar enkele luidsprekers en andere platformen, maar wist Amazons assistent (en Google Assistant) niet meteen te verslaan. Cortana wordt nu dus teruggeplooid naar die gebieden waar Microsoft zich comfortabel voelt: de desktop en de kantoorsuites. Dat blijkt ook uit de aankondiging dat Cortana verdwijnt uit de Microsoft Launcher in Android, vanaf eind april. De veranderingen aan de desktop client van Cortana worden automatisch uitgevoerd in de volgende update voor Windows 10, eerst in de VS en later ook in de rest van de wereld.