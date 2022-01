Mike Filippo ruilt Apple voor Microsoft. Daar gaat hij zich toeleggen op serverchips voor Microsoft Azure.

Filippo werkte ruim twee jaar voor Apple, maar is al sinds 1996 actief als chipontwikkelaar en werkte eerder bij AMD en arm. Volgens bronnen van Bloomberg trekt hij nu naar Microsoft.

Formeel wordt er geen commentaar gegeven op zijn overstap door beide bedrijven. Maar algemeen wordt aangenomen dat Microsoft met zijn komst sneller wil schakelen in het zelf ontwikkelen van chips voor haar Azure datacenters.

Er is een trend gaande waarbij grote technologiespelers hun eigen chips ontwikkelen, specifiek voor hun datacenters, elektrische wagens of AI-toepassingen. Eind 2020 vernam Reuters uit goede bron al dat Microsoft dat voor haar cloudoplossingen wil doen, en haar eigen Surface computers.

Het is de tweede keer op korte tijd dat een sleutelpersoon in de chipontwikkeling Apple verlaat. Vorige week nog raakte bekend dat ook Jeff Wilcox, een van de drijvende krachten achter Apple Silicon, de chipinfrastructuur van Apple, terugkeert naar Intel.

