Jeff Wilcox, hoofd van de Mac systeemarchitectuur, gaat opnieuw aan de slag bij Intel. Hij is een van de drijvende krachten van Apple Silicon, waarbij Apple Intel verliet als klant.

De chipdesigner werkte acht jaar bij Apple en was hoofd van de transitie naar Apple Silicon. In zijn nieuwe rol bij Intel wordt hij verantwoordelijk voor de System-on-a-chip (SOC) designs. Formeel wordt hij Intel Fellow als Design Engineering Group CTO, Client SoC Architecture.

Wilcox kondigde het vertrek bij Apple een tijdje terug aan op LinkedIn, nu wordt dat aangevuld met de bevestiging dat hij naar Intel trekt, waar hij eerder al van 1997 tot 2007 en van 2010 tot 2013 werkte. Daartussen was hij ook even actief bij Nvidia en Magnum Semiconductor.

Tijdens zijn periode bij Apple schakelde het bedrijf over van Intel-chips naar haar eigen Apple Silicon op basis van Arm-architectuur. Daarmee verloor Intel een van haar grootste klanten. Intussen zijn er bij Intel wel wat veranderingen doorgevoerd. Zo werd Pat Gelsinger, die eerder al dertig jaar voor het bedrijf werkte, CEO en kondigde het bedrijf enkele structurele en strategische wijzigingen aan in haar chipactiviteiten.

