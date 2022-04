Microsoft legt mooie kwartaalresultaten neer in quasi elk domein waar het actief is. Maar vooral de cloudomzet maakt het mooie weer.

Algemeen zet Microsoft voor het kwartaal dat eind maart afliep een omzet van 49,4 miljard dollar neer (18 procent meer op jaarbasis) en een nettowinst van 16,7 miljard (8 procent toename).

Kijken we naar de verschillende segmenten van het bedrijf dan gaat het overal goed, maar Microsoft zelf benadrukt dat haar cloudomzet het bijzonder goed doet, met 32 procent meer cloudomzet, tot 23,4 miljard dollar. Dat is niet zozeer een aparte afdeling, omdat Microsoft cloudactiviteiten in verschillende segmenten heeft zitten.

Meer LinkedIn, meer advertenties

De tak met zakelijke en productiviteitsoplossingen (Office, LinkedIn, Dynamics) was goed voor 15,8 miljard dollar omzet, een jaarlijkse groei van 17 procent. Vooral LinkedIn (34 procent meer omzet), en servers en cloud services (+29 procent) deden het bijzonder goed.

De tak 'More Personal Computing' met onder meer Windows, Windows OEM, Xbox, Bing, advertenties en Surface haalde 14,5 miljard dollar omzet, een stijging van 11 procent. Hier zijn vooral search & news advertising (+23 procent), Surface (+13 procent), en Windows Commercial products en cloudservices (+14 procent) de uitschieters.

Algemeen lijkt Microsoft een uitstekende kwartaal te hebben op elk vlak, zelfs de mindere segmenten doen het beter dan een jaar geleden. CEO Satya Nadella zegt dat Windows 11 in bedrijven zelfs sneller in gebruik wordt genomen dan haar voorgangers.

Al zijn die cijfers een half jaar na de release relatief. Recent nog beweerde Lansweeper dat slechts 1,44 procent van de (zakelijke) gebruiker naar Windows 11 is overgestapt. Dat is niet abnormaal gezien veel bedrijven traditioneel wachten met upgraden. Maar het plaatst wel een kanttekening bij beweringen over een snelle adoptie.

