Microsoft komt met nieuwe versie van HoloLens

De tweede versie van Microsofts HoloLens toestel heeft betere detectie en een grotere kijkhoek. Dat moet het makkelijker maken voor gebruikers om te interageren met de virtuele voorwerpen die de HoloLens over de echte wereld plaatst.

Het toestel is Microsofts stap in 'augmented reality', waarbij je beelden van de echte omgeving vermengt met digitale beelden. Het bekendste voorbeeld is hier nog altijd Pokemon Go, dat virtuele monstertjes in het park, je tuin of op je sofa plaatste.

Microsoft heeft echter altijd de kaart getrokken van zakelijke applicaties voor AR. Het gaat dus niet in de eerste plaats om een gaming toestel. Het nieuwe toestel moet zo'n 3.500 dollar kosten en bijvoorbeeld militaire trainingen mogelijk maken.

Een van de verbeteringen tegenover het eerste toestel is de detectie. De HoloLens 2 heeft een 'eye tracker' aan boord, waardoor het toestel weet waarnaar je kijkt. Daarnaast kan het ook beter zien waar je handen zich bevinden. De resolutie is hoger, en zou nu het equivalent van 2K-resolutie per oog voorzien. Een irisscanner moet de gebruiker dan weer herkennen en automatisch inloggen.

Op basis van feedback over het eerste toestel, heeft Microsoft verder de kijkhoek (field-of-view) verbreedt. Die is nu bijna dubbel zo groot als bij het eerste toestel en dat zou het makkelijker moeten maken om je helemaal in de digitale wereld in te leven. Volgens Microsoft betekenen de verbeteringen dat het toestel 'meer menselijk' werkt dan zijn voorganger.

Een lanceringsdatum voor de HoloLens 2 is nog niet bekend, maar Microsoft hoopt het toestel ergens dit jaar op de markt te brengen.