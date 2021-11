België wordt een datacenter region voor Microsoft. Dat gaat ons land volgens Microsoft tienduizenden banen opleveren. Al is dat cijfer zeer fictief, terwijl Microsoft zelf zeer vaag blijft over haar miljoenenproject.

Het gaat om drie Azure datacenters die het bedrijf in ons land plant. Dat gaat gepaard met een grootse aankondiging, een obligate quote van premier De Croo en de nadruk op het feit dat dit de digitale transformatie zal versnellen, meer dan zestigduizends jobs zal opleveren en 31,5 miljard euro nieuwe inkomsten zal genereren. Al moeten we bij al die beweringen zeer sterke nuances plaatsen. Alles is op dit moment nog zeer virtueel.

Budget, omvang en timing onbekend

Eén van de drie datacenters komt in Brussel, maar de exacte locatie mag 'om veiligheidsredenen' niet geweten zijn. Dat het er drie zijn wordt zelfs niet formeel gezegd, maar dat is informatie die De Tijd vernam en zou ook logisch zijn om in het kader van risicobeperking data over meerdere locaties te spreiden.

Ook hoeveel Microsoft nu echt investeert in ons land mogen we niet weten. 'Microsoft geeft geen specifieke details over de omvang van haar investeringen in nieuwe datacenterlocaties.' Wel wordt er gezegd dat zo'n investeringen meestal 'in de honderden miljoenen dollars lopen.'

Wanneer de Belgische regio operationeel wordt, staat evenmin vast. 'Microsoft datacenter regions zijn grootschalige en complexe infrastructuurprojecten. We zullen meer beschikbaarheidsdata delen zodra we verder staan in dit project,' zegt Microsoft. Ook hoe groot die datacenters worden, wordt pas later meegedeeld.

Die geheimhouding is opmerkelijk, want concurrent Google liet de afgelopen tien jaar maar al te graag weten telkens het een datacenter bouwde, waar dat werd gebouwd en hoeveel honderden miljoenen euro's dat mocht kosten. Recent liet het bedrijf zelfs weten dat het bouwgrond had gekocht, ook al zijn er nog geen bouwplannen.

Wat wel concreet is, is dat de Cronos Group een eigen hybride cloud academy oprichten onder de naam MiCA waar het duizend mensen wil opleiden in cloud computing, specifiek dan rond Azure, Power Platform en Microsoft 365.

'60.000 jobs en 31,5 miljard euro inkomsten'

Wat verder in het oog springt is dat de bouw van die datacenters meer dan zestigduizend banen, rechtstreeks en onrechtstreeks, moet opleveren, gepaard met een inkomstenstroom die menig minister van Begroting opgewonden zou maken. Maar ook hier moeten we de koude douche even aanzetten.

Voor dat cijfer wijst Microsoft naar marktanalist IDC die, in opdracht van en betaald door Microsoft, becijferde hoeveel jobs Microsoft, haar ecosysteem en haar cloudklanten zullen toevoegen, direct of indirect door meer geld uit te geven. Dat komt neer op 11 miljoen jobs wereldwijd en op wereldwijde uitgaven in public cloud die jaarlijks twintig procent zullen toenemen van 317 miljard dollar dit jaar tot 809 miljard tegen 2025.

We willen de cijferaars van IDC niet wegzetten als charlatans, maar er horen wat nuances bij. Zo gaat die studie helemaal niet over België maar tekent ze een wereldwijd beeld van Microsofts' datacenters, cloudadoptie en de uitgaven die daarmee gepaard gaan. Daarbij merkt IDC ook op dat dit ten koste gaat van niet-cloud software. Dat wordt vertaald naar ons land, vermoedelijk op basis van onze huidige cloud-adoptie, infrastructuur, werkgelegenheid en BNP. Maar het cijfer van zestigduizend banen komt zelfs niet voor in de studie die Data News kon inkijken.

Ja, een betere internetinfrastructuur is goed voor de economie en datacenters van giganten als Microsoft zijn daar een cruciaal onderdeel in. Maar als morgen AWS of Google een vergelijkbare inspanning doet, dan gaat dat ook banen en economische groei opleveren.

Niet zo uniek

Daar komt tot slot bij dat onze digitale infrastructuur geen wereld van verschil zal kennen door het initiatief van Microsoft. We worden niet het Europese lichtpunt in het cloudnetwerk van Microsoft, eerder een extra lichtje in de kerstboom. Dat is weliswaar zeer interessant voor Belgische klanten, en dan specifiek zij die dermate gereguleerd zijn dat hun data niet buiten de landsgrenzen mogen bewaard worden.

Maar in praktijk kan je als Belgische bedrijf al perfect clouddiensten bij Microsoft afnemen en die draaien in praktijk in de buurlanden. Zo is er sinds 2010 al zo'n regio in Nederland, sinds 2019 in Frankfurt en sinds 2018 in Parijs. Een lokaal datacenter maakt data weliswaar sneller beschikbaar, maar het is niet zo dat die data vandaag van de andere kant van Europa moet komen.

Samengevat is het goed nieuws voor België dat ons land een eigen datacenterregio van Microsoft wordt. Maar dat nieuws is vooral goed voor Microsoft, dat vandaag minstens één datacenter aankondigt, maar verder zeer vaag blijft over de timing, omvang, investeringen of hoeveel jobs dat daadwerkelijk zal opleveren.

Het gaat om drie Azure datacenters die het bedrijf in ons land plant. Dat gaat gepaard met een grootse aankondiging, een obligate quote van premier De Croo en de nadruk op het feit dat dit de digitale transformatie zal versnellen, meer dan zestigduizends jobs zal opleveren en 31,5 miljard euro nieuwe inkomsten zal genereren. Al moeten we bij al die beweringen zeer sterke nuances plaatsen. Alles is op dit moment nog zeer virtueel.Eén van de drie datacenters komt in Brussel, maar de exacte locatie mag 'om veiligheidsredenen' niet geweten zijn. Dat het er drie zijn wordt zelfs niet formeel gezegd, maar dat is informatie die De Tijd vernam en zou ook logisch zijn om in het kader van risicobeperking data over meerdere locaties te spreiden.Ook hoeveel Microsoft nu echt investeert in ons land mogen we niet weten. 'Microsoft geeft geen specifieke details over de omvang van haar investeringen in nieuwe datacenterlocaties.' Wel wordt er gezegd dat zo'n investeringen meestal 'in de honderden miljoenen dollars lopen.'Wanneer de Belgische regio operationeel wordt, staat evenmin vast. 'Microsoft datacenter regions zijn grootschalige en complexe infrastructuurprojecten. We zullen meer beschikbaarheidsdata delen zodra we verder staan in dit project,' zegt Microsoft. Ook hoe groot die datacenters worden, wordt pas later meegedeeld.Die geheimhouding is opmerkelijk, want concurrent Google liet de afgelopen tien jaar maar al te graag weten telkens het een datacenter bouwde, waar dat werd gebouwd en hoeveel honderden miljoenen euro's dat mocht kosten. Recent liet het bedrijf zelfs weten dat het bouwgrond had gekocht, ook al zijn er nog geen bouwplannen.Wat wel concreet is, is dat de Cronos Group een eigen hybride cloud academy oprichten onder de naam MiCA waar het duizend mensen wil opleiden in cloud computing, specifiek dan rond Azure, Power Platform en Microsoft 365.Wat verder in het oog springt is dat de bouw van die datacenters meer dan zestigduizend banen, rechtstreeks en onrechtstreeks, moet opleveren, gepaard met een inkomstenstroom die menig minister van Begroting opgewonden zou maken. Maar ook hier moeten we de koude douche even aanzetten.Voor dat cijfer wijst Microsoft naar marktanalist IDC die, in opdracht van en betaald door Microsoft, becijferde hoeveel jobs Microsoft, haar ecosysteem en haar cloudklanten zullen toevoegen, direct of indirect door meer geld uit te geven. Dat komt neer op 11 miljoen jobs wereldwijd en op wereldwijde uitgaven in public cloud die jaarlijks twintig procent zullen toenemen van 317 miljard dollar dit jaar tot 809 miljard tegen 2025.We willen de cijferaars van IDC niet wegzetten als charlatans, maar er horen wat nuances bij. Zo gaat die studie helemaal niet over België maar tekent ze een wereldwijd beeld van Microsofts' datacenters, cloudadoptie en de uitgaven die daarmee gepaard gaan. Daarbij merkt IDC ook op dat dit ten koste gaat van niet-cloud software. Dat wordt vertaald naar ons land, vermoedelijk op basis van onze huidige cloud-adoptie, infrastructuur, werkgelegenheid en BNP. Maar het cijfer van zestigduizend banen komt zelfs niet voor in de studie die Data News kon inkijken.Ja, een betere internetinfrastructuur is goed voor de economie en datacenters van giganten als Microsoft zijn daar een cruciaal onderdeel in. Maar als morgen AWS of Google een vergelijkbare inspanning doet, dan gaat dat ook banen en economische groei opleveren.Daar komt tot slot bij dat onze digitale infrastructuur geen wereld van verschil zal kennen door het initiatief van Microsoft. We worden niet het Europese lichtpunt in het cloudnetwerk van Microsoft, eerder een extra lichtje in de kerstboom. Dat is weliswaar zeer interessant voor Belgische klanten, en dan specifiek zij die dermate gereguleerd zijn dat hun data niet buiten de landsgrenzen mogen bewaard worden.Maar in praktijk kan je als Belgische bedrijf al perfect clouddiensten bij Microsoft afnemen en die draaien in praktijk in de buurlanden. Zo is er sinds 2010 al zo'n regio in Nederland, sinds 2019 in Frankfurt en sinds 2018 in Parijs. Een lokaal datacenter maakt data weliswaar sneller beschikbaar, maar het is niet zo dat die data vandaag van de andere kant van Europa moet komen.Samengevat is het goed nieuws voor België dat ons land een eigen datacenterregio van Microsoft wordt. Maar dat nieuws is vooral goed voor Microsoft, dat vandaag minstens één datacenter aankondigt, maar verder zeer vaag blijft over de timing, omvang, investeringen of hoeveel jobs dat daadwerkelijk zal opleveren.