Microsoft is volledig overgeschakeld op de productie van Xbox Series X en S. Het bedrijf blijkt al sinds eind 2020 geen nieuwe Xbox One-consoles meer te bouwen.

Begin 2021 was ook het moment dat de nieuwere versies, de Xbox Series X en de Xbox Series S op de markt kwamen. 'Om ons te concentreren op de productie van de Xbox Series X/S, zijn we eind 2020 gestopt met de productie van alle Xbox One-consoles' zegt Cindy Walker, senior director Product Marketing voor de Xbox nu aan techsite The Verge.

De console Xbox One kwam voor het eerst in 2013 uit, als opvolger van de populaire Xbox 360. Het toestel werd op dat moment gepositioneerd als gameconsole die dubbelt als mediaspeler, maar kreeg stevige concurrentie van de (iets beter uitgeruste) PlayStation 4. In 2017 kwamen er nieuwe, krachtiger versies van het toestel, de Xbox One X en Xbox One S, maar ook die lijken nooit echt het verhoopte niveau van succes te hebben gehaald.

Eind 2020 kwam er dan de echte opvolger, de Xbox Series X. Voor de mensen die zich met consolegeneraties bezig houden is dat de concurrent voor de PlayStation. En die Xbox Series X doet het volgens verkoopschattingen een pak beter. Exit Xbox One, dus, die vervroegd met pensioen wordt gestuurd.

Dit is overigens in tegenstelling door de genoemde generatiegenoot PlayStation 4. Deze week kwam nog uit dat Sony net meer van die toestellen bouwt, omdat het niet genoeg componenten kan inkopen voor de PlayStation 5.

