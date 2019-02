Microsoft niet van plan legercontract HoloLens af te zeggen

"We gaan geen kennis weerhouden", dat zegt Microsoft CEO Satya Nadella in een interview met CNN. Hij reageert daarmee op protesten van zijn eigen werknemers, die vragen dat Microsoft de samenwerking met het Amerikaanse leger stopzet. Aan de grond van de zaak ligt een contract van 480 miljoen dollar rond de HoloLens, een augmented reality headset die digitale beelden vermengt met beelden van de werkelijke omgeving. Een nieuwe versie van dat toestel werd eerder deze week nog gelanceerd. Maar het toestel wordt ook ingezet door het leger, vermoedelijk om militairen te trainen.

Vorige week publiceerden enkele Microsoft-medewerkers een open brief waarin ze het bedrijf vragen om die samenwerking stop te zetten. In de emotionele mededeling schrijven ze dat ze geen wapens willen ontwikkelen. "We eisen inspraak in hoe ons werk gebruikt wordt", staat in de brief, "We weigeren technologie te bouwen voor oorlogvoering en onderdrukking."

Het is een gevoel dat eerder ook de Google-werknemers inzetten in hun protest tegen een AI-contract dat Google had afgesloten met het Pentagon. Google zei dat contract uiteindelijk af, maar Nadella veegt de kritiek weg.

Microsoft werkt al dertig jaar samen met het Amerikaanse leger, zo zegt hij, en is niet meteen van plan te stoppen. "We hebben de ethische beslissing genomen om geen technologie te weerhouden van instituties die we democratisch hebben verkozen om onze vrijheden te beschermen", vertelt hij in een interview met CNN Business, opgenomen tijdens zijn passage op Mobile World Congress in Barcelona.

Het protest past alvast in een bredere trend waarbij werknemers van grote techbedrijven in discussie gaan met hun met hun directie over de manier waarop de technologie die zij ontwikkelen wordt ingezet. Google's Pentagon-contract is daar een voorbeeld van, maar werknemers protesteerden daar ook tegen plannen om een gecensureerde zoekmachine te bouwen voor China. Amazon kwam dan weer onder vuur voor het leveren van surveillance-technologie aan politiediensten.