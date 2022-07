Bij Oracle is mogelijk een stevige reorganisatie op komst, waarbij duizenden banen op de tocht kunnen komen te staan. Het softwarebedrijf wil naar verluidt 1 miljard dollar bezuinigen, omgerekend zo'n 999,7 miljoen euro.

Dit meldt The Information op basis van een anonieme bron. De reorganisatie raakt naar verluidt zowel Europese als Amerikaanse werknemers van Oracle, onder meer in divisies als marketing, klantenservice en e-commerce. Ook op managementniveau vinden volgens de bron veranderingen plaats. Zo zouden zowel Chief Marketing Officer Ariel Kelman als senior vicepresident en CMO van Oracle Cloud EPR/HCM vertrekken.

Forse investeringen

De reorganisatie zou komen op een moment dat Oracle fors investeert in dienstverlening richting een van zijn nieuwste cloudklanten: TikTok van het Chinese ByteDance. Het gaat om een belangrijk contract voor Oracle, waardoor de timing bij sommige managers tot ergernis zou leiden.

Ook volgt het gerucht op de recente overname van de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie Cerner, waarvoor Oracle omgerekend 25 miljard euro neertelde. 28.000 werknemers van Cerner traden na de acquisitie in dienst van Oracle. Het softwarebedrijf zelf wil niet reageren op de geruchten.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

