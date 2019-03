Microsoft opent eerste datacenter in Afrika

Als het gaat over public cloud dan toont de wereldkaart doorgaans een grote leegte in Afrika. Waar er in West-Europa en Noord-Amerika elke paar duizend kilometer wel een eigen cloud-regio is, kom je van de Straat van Gibraltar tot aan Kaapstad geen enkele public cloud instantie tegen van Azure, AWS, Google Cloud of IBM.

Microsoft brengt daar verandering in, het opent twee datacentra in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad en Johannesburg. Daar zal het vanaf het derde kwartaal Office 365 en vanaf het vierde kwartaal MS Dynamics 365 aanbieden.

De centra hebben ook glasvezelverbindingen naar Egypte, Kenia en Nigeria en er komt ook een connectie richting Angola. Dat moet ook die landen beter verbinden met de cloud, of toch alvast met de clouddiensten van Microsoft.

Is dat een vorm van liefdadigheid? Neen, Microsoft verwijst zelf naar een rapport van IDC dat stelt dat de uitgaven voor public cloud in Zuid-Afrika zullen verdrievoudigen de komende vijf jaar. De regio wordt economisch relevanter voor Microsoft om te investeren zodat het daar zijn cloudproducten kan aanbieden.

Microsoft is voorlopig de eerste van de grote cloudspelers om er een datacenter te openen. Al moeten we nuanceren dat Huawei, samen met een partner, sinds kort datacenterdiensten aanbiedt. Ook Amazon wil binnenkort een AWS-regio vanuit Kaapstad opstarten.