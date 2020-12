Microsoft maakt aanpassingen aan zijn Productivity Score. De tool kwam vorige week onder vuur toen bleek dat hij misbruikt kan worden voor surveillance van werknemers.

De Productivity Score in Microsoft 365 laat bedrijven officieel toe om te zien hoe hun organisatie de tools van Microsoft gebruikt en waar ze eventueel kunnen bijsturen of technische ondersteuning toevoegen.

In de praktijk telt de tool onder meer hoeveel e-mails mensen per dag sturen, en hoe lang ze op videocalls zitten, waarna die scores netjes per werknemer in een dashboard worden gestopt. Het is het soort spul dat meteen voor privacy-vragen zorgt, wat vorige week ook gebeurde.

Privacy-activisten gaven aan dat een beetje kwaad ingestelde micromanager die individuele scores zou kunnen gebruiken om werknemers te keuren op de vrij arbitraire productiviteitsscore. En dat is niet de bedoeling, zegt Microsoft nu in een nieuwe blogpost. "We hebben de feedback gehoord, en maken nu aanpassingen aan het product om de privacy van klanten te vrijwaren", schrijft Jared Spataro, corporate vide president voor Microsoft 365 op de site. Onder meer gebruikersnamen worden weggehaald, en Microsoft zegt dat het in de user interface duidelijker wil maken dat het systeem draait om technologische adoptie, niet om het gedrag van individuele gebruikers.

In de grond lijkt het er wel op dat de API's gewoon blijven bestaan, maar dat ze niet meer zo granulair worden getoond. Microsoft was dus snel om te reageren, maar de hele zaak toont wel aan hoeveel (individuele) data er door de software wordt vergaard.

