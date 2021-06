De Windows 10 Insider previews worden tijdelijk opgeschort. Formeel om zaken te testen, maar de algemene verwachting is dat het bedrijf zo wil voorkomen dat details over Windows 11 uitlekken.

De Insider Preview Builds zijn updates voor Windows nog voor ze naar het grote publiek worden uitgerold. Het geeft ontwikkelaars of enthousiastelingen de kans om al een inkijk te hebben in wat er verandert aan Windows.

Nu komt Microsoft met een update van een blogpost van eind mei waarin het zegt dat er geen wekelijkse nieuwe builds meer komen. Wel komen er telkens aanvullende updates van de laatste build (21390). De verklaring is dat Microsoft onder meer meerdere aanvullende updates bovenop elkaar wil testen.

Maar algemeen wordt aangenomen dat dat een excuus is. Op 24 juni organiseert Microsoft immers een event over Windows en alles wijst er op dat het daar 'Windows 11' zal aankondigen. Of dat effectief onder die naam zal zijn staat niet vast, maar het is wel zeker dat Windows, en dan vooral de versies voor consumenten, een grondige vernieuwing krijgt later deze maand.

