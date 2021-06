Windows 10 zou de laatste versie van Windows worden. Maar Microsoft hint nu zelf op een nieuwe versie van het besturingssysteem. Dat er iets groots op til staat, lijkt zeker.

Toen Microsoft Windows 10 lanceerde klonk het unisono dat dit de laatste versie van Windows zou zijn. Iedereen met Windows 7 of 8 mocht gratis updaten en Windows 10 zou met de regelmaat van de klok nieuwe functies krijgen.

Zes jaar later lijkt 'de laatste versie' plots een relatief begrip. Microsoft hint al enkele weken op nieuwigheden in Windows en met een teaser op Twitter geeft het bedrijf zelf een duidelijke hint. Die toont het Windows-logo met haar gekende blauwe omgeving, maar in het licht dat invalt ontbreekt duidelijk een horizontale lat waardoor de lichtinval op het cijfer 11 lijkt.

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0 — Windows (@Windows) June 2, 2021

Dat lijkt misschien vergezocht, maar zulke 'fouten' worden nooit per ongeluk gemaakt. Dat er eerder deze week al speculatie was op basis van dat beeld, en Microsoft nu opnieuw een geanimeerde versie deelt, lijkt op een bevestiging dat er binnenkort een Windows 11 aankomt.

Meer details volgen op donderdag 24 juni om (uiteraard) 11 uur eastern time (17 uur in België), wanneer Microsoft haar event doorgaat.

Spanning opbouwen

Ook bij sommige hooggeplaatste medewerkers van Microsoft wordt het duidelijk warmer. Yusuf Mehdi, corporate vicepresident bij Microsoft liet op Twitter verstaan dat hij 'niet meer zo enthousiast is geweest over een nieuwe versie van Windows sinds Windows 95.' In andere omstandigheden zou je 'nieuwe versie' ruim kunnen interpreteren, maar in dit geval is dat moeilijk anders op te vatten.

I haven’t been this excited for a new version of @Windows since Windows 95! Although I don’t remember the box being that big. Make sure you save the date for June 24! #MicrosoftEvent https://t.co/j80Sh9rwos pic.twitter.com/XgfEI2qxqG — Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) June 2, 2021

CEO Satya Nadella liet vorige week ontvallen dat er grote dingen aankomen voor Windows. Tijdens ontwikkelaarsconferentie Microsoft Build was er relatief weinig aandacht voor Windows. Tegelijk zei Nadella dat Windows 'binnenkort' de belangrijkste aanpassing in tien jaar krijgt.

Windows 10X

Daar komt nog bij Dat Microsoft kort daarvoor formeel liet weten dat Windows 10X, een besturingssysteem voor lichte toestellen, een concurrent voor Chromebooks, niet zou uitbrengen, maar elementen zou opnemen in Windows 10.

Wat weten we al?

Vrijwel niets. Nadella sprak tijdens Build over de Windows store als 'meer mogelijkheden voor elke ontwikkelaar en elke creator, die op zoek is naar het meest innovatieve, nieuwe en open platform om applicaties te distribueren en monetiseren. Dat doet vermoeden dat de applicatiewinkel wordt vernieuwd, wat The Verge in april al meldde op basis van geruchten.

Verder kunnen we verwachten dat elementen uit Windows 10X zoals nieuwe icoontjes, een nieuwe Verkenner, een app launcher opduiken en lijkt het dat Windows ook visueel een stevige opfrissing krijgt.

Is dat in een versie die volledig los staat van Windows 10, of zal Windows 10 een update krijgen naar Windows 11? Dat is nog niet duidelijk. Ook de codenaam Sun Valley circuleert voor deze versie. Maar daar zijn we niet meteen iets wijzer mee.

Gevoelige snaar

Tot slot is het ook uitkijken naar de reactie van het publiek. Windows is intussen al meer dan dertig jaar het populairste besturingssysteem voor laptops en desktops, maar grote veranderingen krijgen ook vaak grote kritiek te verwerken. Er werden net geen lynchpartijen georganiseerd toen de startknop in Windows 8 verdween en ook goedbedoelde (maar slecht uitgevoerde) verbeteringen zoals User Account Control in Vista (waar je bij elke installatie meermaals goedkeuring moest geven) werden verketterd.

Dat gecombineerd maakt dat het zeer spannend wordt voor gebruikers van Windows. Occasioneel vernieuwen is nodig en goed, maar te bruusk veranderen en er dreigen mensen met fakkels en hooivorken naar het kantoor van Microsoft te trekken. Hopelijk op een veilige afstand van elkaar.

Toen Microsoft Windows 10 lanceerde klonk het unisono dat dit de laatste versie van Windows zou zijn. Iedereen met Windows 7 of 8 mocht gratis updaten en Windows 10 zou met de regelmaat van de klok nieuwe functies krijgen.Zes jaar later lijkt 'de laatste versie' plots een relatief begrip. Microsoft hint al enkele weken op nieuwigheden in Windows en met een teaser op Twitter geeft het bedrijf zelf een duidelijke hint. Die toont het Windows-logo met haar gekende blauwe omgeving, maar in het licht dat invalt ontbreekt duidelijk een horizontale lat waardoor de lichtinval op het cijfer 11 lijkt.Dat lijkt misschien vergezocht, maar zulke 'fouten' worden nooit per ongeluk gemaakt. Dat er eerder deze week al speculatie was op basis van dat beeld, en Microsoft nu opnieuw een geanimeerde versie deelt, lijkt op een bevestiging dat er binnenkort een Windows 11 aankomt.Meer details volgen op donderdag 24 juni om (uiteraard) 11 uur eastern time (17 uur in België), wanneer Microsoft haar event doorgaat.Ook bij sommige hooggeplaatste medewerkers van Microsoft wordt het duidelijk warmer. Yusuf Mehdi, corporate vicepresident bij Microsoft liet op Twitter verstaan dat hij 'niet meer zo enthousiast is geweest over een nieuwe versie van Windows sinds Windows 95.' In andere omstandigheden zou je 'nieuwe versie' ruim kunnen interpreteren, maar in dit geval is dat moeilijk anders op te vatten.CEO Satya Nadella liet vorige week ontvallen dat er grote dingen aankomen voor Windows. Tijdens ontwikkelaarsconferentie Microsoft Build was er relatief weinig aandacht voor Windows. Tegelijk zei Nadella dat Windows 'binnenkort' de belangrijkste aanpassing in tien jaar krijgt.Daar komt nog bij Dat Microsoft kort daarvoor formeel liet weten dat Windows 10X, een besturingssysteem voor lichte toestellen, een concurrent voor Chromebooks, niet zou uitbrengen, maar elementen zou opnemen in Windows 10.Vrijwel niets. Nadella sprak tijdens Build over de Windows store als 'meer mogelijkheden voor elke ontwikkelaar en elke creator, die op zoek is naar het meest innovatieve, nieuwe en open platform om applicaties te distribueren en monetiseren. Dat doet vermoeden dat de applicatiewinkel wordt vernieuwd, wat The Verge in april al meldde op basis van geruchten.Verder kunnen we verwachten dat elementen uit Windows 10X zoals nieuwe icoontjes, een nieuwe Verkenner, een app launcher opduiken en lijkt het dat Windows ook visueel een stevige opfrissing krijgt.Is dat in een versie die volledig los staat van Windows 10, of zal Windows 10 een update krijgen naar Windows 11? Dat is nog niet duidelijk. Ook de codenaam Sun Valley circuleert voor deze versie. Maar daar zijn we niet meteen iets wijzer mee.Tot slot is het ook uitkijken naar de reactie van het publiek. Windows is intussen al meer dan dertig jaar het populairste besturingssysteem voor laptops en desktops, maar grote veranderingen krijgen ook vaak grote kritiek te verwerken. Er werden net geen lynchpartijen georganiseerd toen de startknop in Windows 8 verdween en ook goedbedoelde (maar slecht uitgevoerde) verbeteringen zoals User Account Control in Vista (waar je bij elke installatie meermaals goedkeuring moest geven) werden verketterd.Dat gecombineerd maakt dat het zeer spannend wordt voor gebruikers van Windows. Occasioneel vernieuwen is nodig en goed, maar te bruusk veranderen en er dreigen mensen met fakkels en hooivorken naar het kantoor van Microsoft te trekken. Hopelijk op een veilige afstand van elkaar.