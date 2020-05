Microsoft heeft donderdag zoals verwacht de May 2020 Update voor Windows 10 uitgebracht. De nieuwste halfjaarlijkse grote update voor het pc-besturingssysteem bevat zowel bugfixes als een aantal nieuwe features.

Een van die nieuwigheden is dat het na de update zowel makkelijker als sneller gaat om Bluetooth-apparaten aan je Windows 10-computer te koppelen. Je kan dit voortaan volledig afhandelen via het notificatiescherm en hoeft er dus niet meer voor in de instellingen te duiken.

Sneller aanmelden

Ook aanmelden bij Windows kan voortaan een pak sneller, dankzij een verbeterde ondersteuning van Windows Hello. Dat is de biometrische manier van inloggen bij het computersysteem via gezichtsherkenning of een vingerafdruk. Aanmelden zonder wachtwoord gaat volgens Microsoft sneller dan ooit, al betreft het wel een feature waarvoor de computer over de juiste hardware moet beschikken.

Eindelijk is het in Windows 10 mogelijk om je verschillende virtuele bureaubladen een unieke naam te geven, in plaats van gewoon Desktop 1 en Desktop 2. Noem er bijvoorbeeld eentje Office voor al de kantoortoepassingen, en Fun voor alle apps die met ontspanning te maken hebben.

Lees ook: Nieuwe browser van Microsoft komt deze maand automatisch naar Windows 10

Andere noemenswaardige features zijn de rekenmachine die voortaan boven alle andere vensters en apps kan blijven 'zweven', een aantal verfijningen in Kladblok (zoals een waarschuwing voor niet-bewaarde wijzigingen) en een verbeterde game-ervaring dankzij DirectX 12 Ultimate en ondersteuning van third-party widgets in de Xbox Game Bar. Een compleet overzicht van alle nieuwigheden in de May 2020 Update is te vinden op de blog van Microsoft.

De May 2020 Update kan zoals gebruikelijk worden gedownload en geïnstalleerd via de Windows Update-functie in de instellingen van het besturingssysteem.

Een van die nieuwigheden is dat het na de update zowel makkelijker als sneller gaat om Bluetooth-apparaten aan je Windows 10-computer te koppelen. Je kan dit voortaan volledig afhandelen via het notificatiescherm en hoeft er dus niet meer voor in de instellingen te duiken.Ook aanmelden bij Windows kan voortaan een pak sneller, dankzij een verbeterde ondersteuning van Windows Hello. Dat is de biometrische manier van inloggen bij het computersysteem via gezichtsherkenning of een vingerafdruk. Aanmelden zonder wachtwoord gaat volgens Microsoft sneller dan ooit, al betreft het wel een feature waarvoor de computer over de juiste hardware moet beschikken.Eindelijk is het in Windows 10 mogelijk om je verschillende virtuele bureaubladen een unieke naam te geven, in plaats van gewoon Desktop 1 en Desktop 2. Noem er bijvoorbeeld eentje Office voor al de kantoortoepassingen, en Fun voor alle apps die met ontspanning te maken hebben.Andere noemenswaardige features zijn de rekenmachine die voortaan boven alle andere vensters en apps kan blijven 'zweven', een aantal verfijningen in Kladblok (zoals een waarschuwing voor niet-bewaarde wijzigingen) en een verbeterde game-ervaring dankzij DirectX 12 Ultimate en ondersteuning van third-party widgets in de Xbox Game Bar. Een compleet overzicht van alle nieuwigheden in de May 2020 Update is te vinden op de blog van Microsoft.De May 2020 Update kan zoals gebruikelijk worden gedownload en geïnstalleerd via de Windows Update-functie in de instellingen van het besturingssysteem.