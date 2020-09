Microsoft zal eind dit jaar ondersteuning voor Adobe Flash Player in zijn eigen browsers stopzetten. Een update moet de plug-in ook uit Windows-systemen verwijderen.

De Flash plug-in zal in 2021 niet langer beveiligingsupdates krijgen in Chromium Edge en Internet Explorer 11, dat heeft Microsoft aangekondigd in een blogpost. Flash Player zit in de browsers ingebouwd.

Microsoft kondigt nu aan dat de plug-in in januari verdwijnt uit Chromium Edge, de nieuwere versie van de browser. Op dat moment worden ook versies van de plug-in van voor juni 2020 geblokkeerd op Edge Legacy en IE11. Dit najaar kan je bovendien al een optionele update downloaden die Flash uit je Windows-systeem haalt, en in de zomer van 2021 komt er dan een verplichte update voor Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 en Windows Embedded 8.

Zoals dat gaat bij Microsoft is het voor bedrijven nog wel langer mogelijk om met Flash te werken. Als zij de plug-in nodig hebben voor bijvoorbeeld bedrijfstoepassingen, zullen ze hem nog een tijdje in Edge Legacy en IE11 kunnen inladen, via de Internet Explorer-modus. Het stukje software wordt dan als third party plug-in beschouwd, en het Microsoft zal niet langer verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning ervan.

Adobe Flash Player is al jaren aan een lange doodstrijd bezig. Adobe zelf kondigde drie jaar geleden aan dat het dit jaar zou stoppen met de ondersteuning ervan. Bedrijven als Google, Mozilla en Apple doen hetzelfde. De plug-in, die begin jaren 2000 bijzonder populair was voor het maken van animaties en spelletjes in de browser, staat ook te boek als een bijzonder kwetsbaar stuk software, dat door allerlei bugs misbruikt kan worden om malware en ander tuig te installeren op de computers van surfers. Voor hulp bij het overstappen op nieuwere technologieën, zoals HTML5 of WebAssembly, kan je terecht bij Adobe.

