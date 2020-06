Microsoft heeft de limiet voor het aantal deelnemers aan een Teams-meeting verhoogd naar 300 personen. Tot nu toe konden maximaal 250 mensen gelijktijdig een virtuele vergadering bijwonen.

De softwaregigant uit Redmond had de nieuwe limiet al enkele weken geleden aangekondigd en voerde er intussen ook al tests mee uit. Blijkbaar met succes, want vandaag is het de eerste werkdag waarop je ook officieel met 300 mensen in Teams terecht kunt. De update werd via Twitter aangekondigd door Mike Tholfsen, productmanager voor de educatieve producten van Microsoft.

Enkel voor overheidsdiensten (Teams for Government) geldt nog een uitzondering: daar ligt de limiet nog op 250 deelnemers, al zou Microsoft ook dat aantal binnenkort willen optrekken naar 300 personen.

De limiet van 300 personen is van toepassing op het aantal mensen dat kan inbellen en chatten via Microsoft Teams. Bij meetings met video en audio is het aantal deelnemers nog steeds beperkt tot 20.

