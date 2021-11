De multiplayer van de game Halo Infinite is eerder uitgekomen dan verwacht en is sinds deze week gratis te spelen voor iedereen met een (recente) Xbox of pc. Microsoft viert daarmee de twintigste verjaardag van zijn eerste Xbox- console en ook van de eerste editie van Halo.

Microsoft en 343 Industries zouden Halo Infinite normaal gezien pas op 8 december uitbrengen. De complete game met ook de singleplayercampagne verschijnt nog steeds op die datum, maar met de multiplayer-editie kunnen liefhebbers dus nu al aan de slag. Daarvoor is wel een degelijke Windows-pc vereist of een recente Xbox-console van het type One, Series X of Series S.

Het betreft nog een bètaversie van de free-to-play Infinite multiplayer, valt te lezen op de blog van de game, maar die markeert volgens de ontwikkelaars wel de start van Halo Infinite Season 1. De multiplayer kan nog wat foutjes bevatten, maar biedt wel meteen toegang tot 'alle day-one maps en modes, en de Full Season 1 Battle Pass'. Je spelvoortgang wordt ook netjes overgezet naar de volledige versie, mocht je besluiten om die binnenkort aan te schaffen.

'Eerder dan verwacht' klopt overigens niet helemaal, want door de coronapandemie besloot Microsoft de nieuwe shooter in de zomer van 2020 juist voor lange tijd uit te stellen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Halo Infinite voor de feestdagen van 2020 op de markt kwam, maar dat is door de omstandigheden dus een jaar later geworden.

Halo Infinite is inmiddels het zeventiende spel in de franchise. De eerste versie uit 2001 wordt gezien als een baanbrekend schietspel.

