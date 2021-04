De nieuwe functie moet het makkelijker maken voor ouders om het surfgedrag van hun kinderen te beheren.

Kids Mode is nu als gratis optie ingebakken in Microsoft Edge op Windows en macOS. Om ze aan te zetten, moet je naar het gebruikersprofiel bovenaan rechts gaan, en daar kiezen om te surfen in Kids Mode.

Er zijn twee versies, eentje voor kinderen van vijf tot acht jaar oud, en eentje voor negen tot twaalf jaar oud. Met de functie wordt ttracking standaard voorkomen en gaat Bing over op SafeSearch, zonder blote plaatjes dus, en met een filter voor wat Microsoft ziet als volwassen tekst, beelden en video's. Voor de oudere leeftijdscategorie is er ook een gecureerde newsfeed met nieuwsartikelen.

Toestemming

Microsoft geeft met de functie een groot deel van het beheer over aan de ouders. Standaard zijn er een zeventigtal kindvriendelijke sites bereikbaar in de modus en als je gespuis naar andere sites wil surfen, dan krijgen ze een stoppagina met de melding dat ze toestemming moeten vragen aan een volwassene.

Het bedrijf kondigde de functie in februari aan en rolt ze nu uit, in de eerste plaats in de Verenigde Staten. Samen met de beheer-opties, die vooral gemaakt lijken om ouders toe te laten hun toestellen met een gerust hart aan kindlief uit te lenen, krijgt Edge in deze modus ook een nieuw jasje. De bijzonder kleurige lay-out staat vol met gekke beestjes, is makkelijk aanpasbaar en moet vooral intuïtief te navigeren zijn voor jongere kinderen.

