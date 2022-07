Wie de optionele preview updates installeert, kan mogelijk terug problemen krijgen met printers. Een update die Microsoft vorig jaar deed om dat te verhelpen, is in de nieuwe versie ongedaan gemaakt, zegt het bedrijf.

Het probleem waarvoor Microsoft nu waarschuwt is er eentje in Windows Server. Gebruikers van verschillende Windows Server-versies merkten in juli vorig jaar dat bepaalde printers niet meer werkten na een security-update aan hun Windows domain controller. Een en ander had te maken met securitycode in die toestellen, die niet compatibel (meer) was met Windows Server. Het ging daarbij om printers waarop je eerst je identiteit moet bewijzen via een smart card.

Een patch moest vorig jaar dat probleem verhelpen. Maar in de huidige update wordt die (schijnbaar tijdelijke) code dus weer teruggedraaid. Microsoft vereist vanaf nu dus het gebruik van toestellen die de juiste certificaties en ondersteuning hebben. Een en ander kan tot problemen leiden met scanners en printers die niet compatibel zijn. De tijdelijke patch wordt momenteel verwijderd in een optionele update, maar gebruikers van zowat alle versies van Windows Server zullen dezelfde update krijgen in de volgende Patch Tuesday, op 9 augustus 2022.

Printnachtmerrie

De huidige code is een uitloper van de problemen vorig jaar, toen gebruikers van meerdere Windows-versies geplaagd werden door allerlei crashes en kwetsbaarheden. In maart zorgde een update van Windows 10 er bijvoorbeeld voor dat het besturingssysteem kon crashen bij het gebruiken van een netwerkprinter.

In juli bleek er dan weer een zero-day kwetsbaarheid in de Windows Print Spooler, die het mogelijk maakte om vanop afstand code te draaien op allerlei Windows-toestellen. Het is vermoedelijk de verscherpte beveiligingsmaatregelen die Microsoft nam als antwoord daarop, die ervoor zorgen dat bepaalde printere niet langer bruikbaar zijn.

