Els Bellens is redactrice bij Data News.

Microsoft zou bezig zijn om zijn eigen ARM CPU's te ontwerpen. Dat meldt Bloomberg. De techgigant stapt daarmee in de voetsporen van Apple en Amazon, die ook CPU's voor eigen gebruik hebben ontworpen.

Bloomberg sprak met anonieme bronnen die melden dat de processoren gemaakt worden voor gebruik in het datacenter. Mogelijk wordt er ook gekeken naar een eigen mobiele processor voor de Surface laptops van het bedrijf. Microsoft heeft het bericht niet bevestigd. Het bedrijf werkt voor chips onder meer samen met Intel, AMD en Qualcomm.

Als het bericht waar blijkt, zou Microsoft niet de eerste zijn om zijn portfolio uit te breiden met zelf ontworpen chips. In november bracht Apple bijvoorbeeld de eerste MacBooks uit met de Silicon M1, een op ARM-technologie gebaseerde maar zelf ontworpen processor. Ook Amazon gebruikt ondertussen eigen hardware, de Graviton processoren, in zijn gigantische datacenters.

Bloomberg sprak met anonieme bronnen die melden dat de processoren gemaakt worden voor gebruik in het datacenter. Mogelijk wordt er ook gekeken naar een eigen mobiele processor voor de Surface laptops van het bedrijf. Microsoft heeft het bericht niet bevestigd. Het bedrijf werkt voor chips onder meer samen met Intel, AMD en Qualcomm. Als het bericht waar blijkt, zou Microsoft niet de eerste zijn om zijn portfolio uit te breiden met zelf ontworpen chips. In november bracht Apple bijvoorbeeld de eerste MacBooks uit met de Silicon M1, een op ARM-technologie gebaseerde maar zelf ontworpen processor. Ook Amazon gebruikt ondertussen eigen hardware, de Graviton processoren, in zijn gigantische datacenters.