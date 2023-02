AI-experte Mieke De Ketelaere wordt board member bij brandtech agency Springbok. Zo wil het bedrijf meer inzetten op duurzame AI.

De Ketelaere werkte jarenlang voor SAS en Selligent, is adjunct-professor bij de Vlerick Business School en strategisch adviseur AI bij imec. Ze was al meer dan tien jaar strategisch adviseur bij Springbok maar gaat nu nog een stap verder binnen het bedrijf.

Springbok wil met de input van De Ketelaere meer kunnen inzetten op duurzame AI of AI die rekening houdt met duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 'Deze generatie is veel meer bezig met duurzaamheid en de ethische aspecten van technologie. Dat zie je ook bij Springbok. Dat AI een steeds grotere rol gaat spelen mag duidelijk zijn, maar dat betekent niet dat mensen overbodig worden. Integendeel. Menselijke vaardigheden zoals empathie en inlevingsvermogen zijn juist essentieel in de toekomst. Springbok is daar heel goed in. Ze kijken op een constructieve manier naar technologie door zich af te vragen wat voor impact het gaat hebben op mensen en de maatschappij. De combinatie van technische kennis en empathie levert veel meer op dan de som van zijn delen.'

Springbok telt intussen 400 mensen en wordt geleid door CEO Sammy Colson. Het bedrijf werd opgericht door Kim Verhaegen. Begin dit jaar nam het nog Duke & Grace (het vroegere Netlash/Wijs) over.

De Ketelaere werkte jarenlang voor SAS en Selligent, is adjunct-professor bij de Vlerick Business School en strategisch adviseur AI bij imec. Ze was al meer dan tien jaar strategisch adviseur bij Springbok maar gaat nu nog een stap verder binnen het bedrijf.Springbok wil met de input van De Ketelaere meer kunnen inzetten op duurzame AI of AI die rekening houdt met duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 'Deze generatie is veel meer bezig met duurzaamheid en de ethische aspecten van technologie. Dat zie je ook bij Springbok. Dat AI een steeds grotere rol gaat spelen mag duidelijk zijn, maar dat betekent niet dat mensen overbodig worden. Integendeel. Menselijke vaardigheden zoals empathie en inlevingsvermogen zijn juist essentieel in de toekomst. Springbok is daar heel goed in. Ze kijken op een constructieve manier naar technologie door zich af te vragen wat voor impact het gaat hebben op mensen en de maatschappij. De combinatie van technische kennis en empathie levert veel meer op dan de som van zijn delen.'Springbok telt intussen 400 mensen en wordt geleid door CEO Sammy Colson. Het bedrijf werd opgericht door Kim Verhaegen. Begin dit jaar nam het nog Duke & Grace (het vroegere Netlash/Wijs) over.