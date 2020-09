De Britse chipontwikkelaar Arm, één van de belangrijkste bedrijven wereldwijd voor de smartphone-industrie, zou worden overgenomen door chipmaker Nvidia. Dat berichten bronnen bij het dossier.

Een transactie zou de komende dagen al bekend gemaakt kunnen worden. De deal zou Arm waarderen op 40 miljard dollar, wat de overname tot de grootste ooit in de chipindustrie zou maken.

Lees ook: Gerucht: Nvidia is van plan om chipontwerper Arm te kopen

Arm is vandaag nog in handen van het Japanse technologieconcern Softbank. Dat betaalde vier jaar geleden 32 miljard dollar voor het bedrijf. Arm maakt zelf geen chips, maar ontwikkelt de architectuur. Op basis van het ontwerp van Arm ontwikkelen onder meer Apple en Samsung de processoren voor hun smartphones. Geen van de bedrijven wilde reageren op de informatie.

Een transactie zou de komende dagen al bekend gemaakt kunnen worden. De deal zou Arm waarderen op 40 miljard dollar, wat de overname tot de grootste ooit in de chipindustrie zou maken.Arm is vandaag nog in handen van het Japanse technologieconcern Softbank. Dat betaalde vier jaar geleden 32 miljard dollar voor het bedrijf. Arm maakt zelf geen chips, maar ontwikkelt de architectuur. Op basis van het ontwerp van Arm ontwikkelen onder meer Apple en Samsung de processoren voor hun smartphones. Geen van de bedrijven wilde reageren op de informatie.