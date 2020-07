Nvidia zou van plan zijn chipontwerper Arm te kopen. De architectuur, die de laatste tijd steeds populairder wordt, is eigendom van Softbank. Apple, dat Arm-chips wil maken voor zijn nieuwe toestellen, is niet geïnteresseerd.

Dat zou moeten blijken uit een rapport van nieuwsagentschap Bloomberg. Dat Softbank van Arm (vroeger ARM) af wil, raakte vorige week bekend. De Japanse investeerder, die ook veel geld heeft gepompt in bijvoorbeeld WeWork en Uber, nam de Britse chipbouwer Arm in 2016 over. Het betaalde daar toen zo'n 24,3 miljard pond voor. De chips van Arm, en vooral de chiparchitectuur, liggen aan de basis van een groot deel van de huidige mobiele toestellen, en een eventuele verkoop zou wel eens een van de grootste overnames in de chipindustrie kunnen worden.

Volgens Bloomberg, dat zich hiervoor op anonieme bronnen baseert, heeft Nvidia interesse getoond in zo'n overname. Nvidia is vooral bekend om zijn grafische kaarten, maar stortte zich de laatste jaren ook met succes op de markt van gpu's voor datacenters. Een overname van Arm, dat vooral ontwerpen voor cpu's maakt, lijkt in die zin logisch en het zou Nvidia de kans geven om meer complete systemen te bouwen, zonder voor de cpu aan te kloppen bij bijvoorbeeld AMD of Intel.

Ook Apple zou door Softbank bevraagd zijn over een eventuele deal, schrijft Bloomberg nog. Het bedrijf kondigde vorige maand aan dat het voor zijn Mac-computers niet langer Intel chips zal gebruiken, maar overschakelt op een eigen Apple Silicon-processor, gebaseerd op Arm-architectuur. De techgigant zou echter niet geïnteresseerd zijn om Arm ook echt over te nemen.

De architectuur van het Britse bedrijf ligt aan de basis van veel chips. Arm ontwerpt systemen en verkoopt de licenties daarop aan andere chipbouwers zodat zij er hun eigen processoren mee kunnen bouwen. Arm geniet de laatste tijd van een groei in populariteit, omdat zijn chips zuiniger zouden zijn met energie dan de architectuur van concurrent Intel. De chipontwerpen worden ondertussen niet alleen meer in laptops en smartphones gebruikt maar ook in opslagservers, supercomputers en binnenkort dus in Apple-computers. Een eventuele overname door een ander chipbedrijf zal dus ook moeten worden goedgekeurd door verschillende mededingingsorganisaties, voor ze er kan komen.

Lees ook:

Achtergrond: waarom ruilt Apple Intel voor ARM?

Dat zou moeten blijken uit een rapport van nieuwsagentschap Bloomberg. Dat Softbank van Arm (vroeger ARM) af wil, raakte vorige week bekend. De Japanse investeerder, die ook veel geld heeft gepompt in bijvoorbeeld WeWork en Uber, nam de Britse chipbouwer Arm in 2016 over. Het betaalde daar toen zo'n 24,3 miljard pond voor. De chips van Arm, en vooral de chiparchitectuur, liggen aan de basis van een groot deel van de huidige mobiele toestellen, en een eventuele verkoop zou wel eens een van de grootste overnames in de chipindustrie kunnen worden. Volgens Bloomberg, dat zich hiervoor op anonieme bronnen baseert, heeft Nvidia interesse getoond in zo'n overname. Nvidia is vooral bekend om zijn grafische kaarten, maar stortte zich de laatste jaren ook met succes op de markt van gpu's voor datacenters. Een overname van Arm, dat vooral ontwerpen voor cpu's maakt, lijkt in die zin logisch en het zou Nvidia de kans geven om meer complete systemen te bouwen, zonder voor de cpu aan te kloppen bij bijvoorbeeld AMD of Intel. Ook Apple zou door Softbank bevraagd zijn over een eventuele deal, schrijft Bloomberg nog. Het bedrijf kondigde vorige maand aan dat het voor zijn Mac-computers niet langer Intel chips zal gebruiken, maar overschakelt op een eigen Apple Silicon-processor, gebaseerd op Arm-architectuur. De techgigant zou echter niet geïnteresseerd zijn om Arm ook echt over te nemen. De architectuur van het Britse bedrijf ligt aan de basis van veel chips. Arm ontwerpt systemen en verkoopt de licenties daarop aan andere chipbouwers zodat zij er hun eigen processoren mee kunnen bouwen. Arm geniet de laatste tijd van een groei in populariteit, omdat zijn chips zuiniger zouden zijn met energie dan de architectuur van concurrent Intel. De chipontwerpen worden ondertussen niet alleen meer in laptops en smartphones gebruikt maar ook in opslagservers, supercomputers en binnenkort dus in Apple-computers. Een eventuele overname door een ander chipbedrijf zal dus ook moeten worden goedgekeurd door verschillende mededingingsorganisaties, voor ze er kan komen.Lees ook: Achtergrond: waarom ruilt Apple Intel voor ARM?