imec spin-off miDiagnostics haalt veertien miljoen euro op. Daarmee wil het de ontwikkeling van haar nanofuïde processor on a chip versnellen.

miDiagnostics is een spin-off van imec en het Amerikaanse John Hopkins University. Het bedrijf focust zich in het kort op een 'laboratorium op een chip'. Een chip om eenvoudig, snel en goedkoop verschillende aandoeningen te herkennen en op te volgen. Het gaat daarbij om het thuis monitoren van chronische patiënten, het snel kunnen screenen van patiënten of het breed monitoren tijdens een pandemie.

Het bedrijf haalde bij haar eerste kapitaalronde al meteen 60 miljoen euro op, onder meer bij Marc Coucke, Michel Akkermans, PMV, imec en John Hopkins. De veertien miljoen euro is afkomstig van bestaande aandeelhouders en dr Rudi Pauwels en Dr. Ir Urbain Vandeurzen. Met die investering moet de ontwikkeling van het diagnoseplatform versnellen en klaar geraken voor productie op industriële schaal.

Eind vorig jaar maakte miDiagnostics nog bekend dat het met steun van de NASA onderzoekt of hun diagnosetoestel ook in gewichtloze toestand, kan werken.

Lees bij onze collega's van Trends het interview met Rudi Pauwels, Urbain Vandeurzen en CEO Nicolas vergauwe.

