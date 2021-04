33 Nederlandse webshops van het bedrijf DutchDo zijn slachtoffer van een hack. In praktijk gaat het om dezelfde gegevens die aanvankelijk enkel aan het datalek bij Allekabels werden gelinkt.

Tweakers meldt dat DutchDo, het bedrijf achter verschillende niche webshops zoals Speaker.nl of Externehardeschijf.nl, slachtoffer is van een hack. Namen, adressen, mailadressen en in sommige gevallen versleutelde wachtwoorden en IBAN's liggen op straat.

DutchDo telt iets meer dan dertig webshops, veelal rond specifieke producten. Maar Tweakers merkte overeenkomsten op met het recent gemelde datalek bij Allekabels en dat zowel Allekabels als DutchDo hetzelfde postbusnummer gebruiken. Dat laatste bedrijf bevestigt aan de techsite dat het om dezelfde gegevens gaat. Daarbij is data van 3,6 miljoen mensen, waaronder meer dan 146.000 Belgen, uitgelekt.

Allekabels meldde begin dit jaar zelf een datalek aan haar gebruikers, maar leek dat probleem aanvankelijk te minimaliseren. De webshop sprak van vijfduizend getroffen gebruikers. De data zou afgelopen zomer zijn uitgelekt.

Maar midden deze maand ontdekte de Nederlandse zender RTL dat het in praktijk om 3,6 miljoen klanten ging. Mogelijk informeerde Allekabels aanvankelijk enkel de gebruikers die een uniek mailadres hadden gebruikt (bijvoorbeeld gebruikersnaam+allekabels@gmail.com).

Dezelfde data, meer webshops

Het goede nieuws is dat er in praktijk dus niet meer data is uitgelekt dan afgelopen zomer het geval is. Het slechte nieuws is dat wie geen klant was bij Allekabels, maar wel bij een van de shops van DutchDo (in praktijk hetzelfde bedrijf), ook het slachtoffer kan zijn van phishing of andere vormen van oplichting en daar pas later dan andere gebruikers over werd ingelicht.

