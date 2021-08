Nintendo heeft het afgelopen kwartaal 4,45 miljoen consoles verkocht, een vijfde minder dan een jaar geleden, maar het bedrijf verwacht een heropleving met het nieuwe OLED model dit najaar.

Voor haar eerste fiscaal kwartaal (dat eind juni afliep), legt Nintendo een operationele winst neer van 119,8 miljard yen (922 miljoen euro), een daling van 17,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De netto omzet daalde met 9,9 procent naar 322,6 miljoen yen (2,48 miljard euro).

Tussen begin april en eind juni verkocht Nintendo 4,45 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch, waarvan 1,14 miljoen voor de Switch Lite. De verkoop van de Lite ligt daarmee de helft lager dan vorig jaar. De softwareverkoop (games) lag op 45,29 miljoen stuks, ook daar is een daling merkbaar van 10,2 procent per jaar.

Piek door Animal Crossing

Er is wel enige nuance aan te brengen aan die cijfers. Nintendo zelf zegt dat het vorig jaar, door de komst van Animal Crossing: New Horizons, een enorme toename in het aantal console- en spelverkopen kende, dat maakt dat het bedrijf vandaag procentueel minder toestellen verkoopt dan op dat piekmoment.

Switch OLED

Een tweede nuance is het vooruitzicht van de Switch OLED, die op 8 oktober uitkomt. Nintendo geeft zelf aan dat het een heropleving van de verkoop verwacht. Hoewel de nieuwe Switch pas op 6 juli is aangekondigd, is het niet uitgesloten dat sommige kopers hun aankoop uitstelden in afwachting van een nieuwe versie van de Switch.

Nintendo verwacht dit jaar in totaal 25,5 miljoen exemplaren van de Switch te verkopen, dat is zowel van het 'oude' model, de Lite als de nieuwe OLED-versie.

Chiptekort

Tot slot geeft Nintendo nog mee dat ook bij hen de chipcrisis en corona nog steeds merkbaar zijn. 'De aanhoudende impact van zowel Covid-19 als de wereldwijde chiptekorten zorgen voor aanhoudende onzekerheid, wat mogelijk een impact kan hebben op productie en verzending.' Aldus het bedrijf in een verklaring. Al zegt het wel al het nodige te doen om dat te beperken.

