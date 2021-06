Mobiel surfen gaat steeds sneller in ons land. De gemiddelde downloadsnelheid buitenshuis bedraagt al 80,6 Mbps, tegen bijna 63 Mbps vorig jaar. Dat blijkt uit jaarlijkse cijfers van telecomregulator BIPT.

De Belgische mobiele telecommarkt blijft groeien. Er zijn nu 11,996 miljoen simkaarten actief. En er zitten daarnaast nog eens meer dan vier miljoen simkaarten in geconnecteerde toestellen. Proximus is veruit de grootste operator voor mobiele telefonie. Nummer twee is Orange, dat vorig jaar over Telenet is gesprongen.

Lees ook: Proximus blijft marktleider op vast en mobiel

Omdat veel mensen in het coronajaar 2020 thuis via wi-fi surften, is de groei van het mobiele dataverbruik vertraagd. In 2019 werd een groei met 59 procent opgetekend, in 2020 met 34 procent tot 433 miljoen gigabytes. Het aantal belminuten steeg dan weer spectaculair met 18 procent tot 21,7 miljard minuten.

De Belgische mobiele telecommarkt blijft groeien. Er zijn nu 11,996 miljoen simkaarten actief. En er zitten daarnaast nog eens meer dan vier miljoen simkaarten in geconnecteerde toestellen. Proximus is veruit de grootste operator voor mobiele telefonie. Nummer twee is Orange, dat vorig jaar over Telenet is gesprongen.Omdat veel mensen in het coronajaar 2020 thuis via wi-fi surften, is de groei van het mobiele dataverbruik vertraagd. In 2019 werd een groei met 59 procent opgetekend, in 2020 met 34 procent tot 433 miljoen gigabytes. Het aantal belminuten steeg dan weer spectaculair met 18 procent tot 21,7 miljard minuten.